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В Перу представители племени Икиту пожаловались властям на «инопланетян»

Представителей племени Икиту в Перу беспокоят набеги «инопланетян». О проблеме они рассказали местным властям. Об этом сообщает издание Вести Московского региона.

Племя в Перу пожаловалось на нашествие «инопланетян»
© Вести Подмосковья

Аборигены пожаловались, что «двухметровые существа с большими головами и желтыми глазами» приходят к ним в течение последнего месяца. При этом, оружием существ не убить – они умеют растворяться в пространстве. Одно существо, по словам жителей племени, напало на ребенка и расцарапало ему шею.

Деревня племени расположена к северо-востоку от Лимы. О планах армии и полиции по этому делу пока не сообщается.