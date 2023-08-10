Племя в Перу пожаловалось на нашествие «инопланетян»

В Перу представители племени Икиту пожаловались властям на «инопланетян»
Представителей племени Икиту в Перу беспокоят набеги «инопланетян». О проблеме они рассказали местным властям. Об этом сообщает издание Вести Московского региона.
Аборигены пожаловались, что «двухметровые существа с большими головами и желтыми глазами» приходят к ним в течение последнего месяца. При этом, оружием существ не убить – они умеют растворяться в пространстве. Одно существо, по словам жителей племени, напало на ребенка и расцарапало ему шею.
Деревня племени расположена к северо-востоку от Лимы. О планах армии и полиции по этому делу пока не сообщается.