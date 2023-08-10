Переехавший в Венгрию россиянин рассказал о бездомных людях и мусоре

Айтишник Иван Пискунов, переехавший в Венгрию из России, рассказал о бездомных людях, ночующих на улицах Будапешта, и пожаловался на мусор. Своими впечатлениями о жизни за границей россиянин поделился с «Лентой.ру».

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Иван переехал в Будапешт в сентябре 2022 года. Он ничего не знал о стране, однако верил, что в Европе будет жить лучше, чем в России. Несмотря на это, вскоре россиянин начал замечать минусы проживания в столице Венгрии.

Иван отметил, что улицы в городе грязные, а на дорогах часто валяется множество пивных банок и бутылок. Помимо этого, он часто встречает людей без определенного места жительства, которые скитаются и спят на улице.

«В Москве такого не было, и улицы были чистые. При этом в Москве 12 миллионов человек, а в Будапеште — всего полтора миллиона на весь город», — подчеркивает он.

По словам россиянина, в Будапеште также много заброшенных зданий.

«У них это в порядке вещей: заколоченные окна, какие-то граффити, решетки, подвалы, в которых выбиты стекла, коробки стоят и так далее», — рассказывает он.

Проживающие в городе студенты и бедные мигранты, в числе которых могут быть нелегалы и маргиналы, часто селятся в так называемом восьмом дистрикте. Это неблагополучный район, который многие обходят стороной.

Иван также рассказал, что в праздники в небольших магазинчиках полно разбитых бутылок и мусора, и признался, что в такие дни ему в целом неприятно находиться на улице. Россиянин объяснил, что не хотел бы общаться с выпившими и неадекватными людьми, тем более не зная местного языка.