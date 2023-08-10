В Португалии косатки напали на яхту и оторвали руль: видео

В Португалии мужчина по имени Феп Филуцерос столкнулся с двумя косатками, которые напали на его яхту и оторвали руль. Об этом сообщает Independent.

Мужчина планировал посетить французскую коммуну Руайан на своей девятиметровой яхте. Через некоторое время после отплытия, две косатки напали на судно и оторвали руль.

Филуцерос признался, что в тот момент, испугался за свою жизнь.

Эксперты прокомментировали произошедшее. По их словам, на атлантическом побережье Испании и Португалии участились нападения со стороны касаток. Обычно они нападают на некрупные судна.