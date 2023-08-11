Россиянин побывал в Исландии и сравнил ее с «замусоренной» Камчаткой

Российский путешественник и блогер побывал в Исландии и сравнил ее природу с «замусоренной» Камчаткой. Своими впечатлениями от поездки Игорь Руднев поделился в блоге «Путешествия по планете» на платформе «Дзен».

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Так, турист обратил внимание, что в Исландии меньше мусора на всех популярных достопримечательностях. Автор предположил, что в стране не принято «выбрасывать банки из-под консервов, окурки и прочую дрянь». Противоположная ситуация, по его мнению, складывается на Камчатке, которую называют «русской Исландией».

«[Бесплатные горячие источники] на Камчатке пребывают в плачевном состоянии, например, в селе Эссо. В Исландии бесплатные тоже не ахти, но хотя бы там нет гор мусора, плавающего в горячей воде», — заявил Руднев.

В обоих местах высокие цены на продукты, заметил путешественник. В качестве плюса Исландии он отметил легкодоступность туристических мест. К примеру, за два часа пешком можно добраться до вулканов.

«На Камчатке тоже есть активные вулканы, но даже на домашние вулканы Петропавловска просто так не пойдешь: зимой нужен снегоход, летом квадроцикл и недюжинная выносливость, чтобы лезть дальше вверх», — заключил автор.