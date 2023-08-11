На юге Туниса расположен необычный город Матмата. Он примечателен тем, что находится под землей, а его жители живут в пещерах. Эти дома выглядят цивилизованно и по комфорту не уступают современным квартирам.

О том, как живут люди в пещерном городе Матмата, — в материале “Рамблера”.

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Появление города

Город Матмата появился в римскую эпоху. Римляне захватили Тунис и позволили египтянам поселиться в Матмате, убивая любого, кто пойдет против их воли. Так древние народы начали прятаться от захватчиков, поэтому они рыли подземные дома и пещеры. Днем они прятались под землей, а ночью выходили и дрались с римлянами.

Tanya Dedyukhina/panoramio.com

Когда бои за город были закончены, жить в Матмате стало не легче. Дело в том, что Тунис славится производством оливкового масла, но на юге деревья оливы не росли. Поэтому мужчины уезжали в другие регионы на заработки и возвращались домой с маслом. Его обменивали на необходимую еду и предметы быта.

Долгое время жители города продолжали тихо существовать в подземных жилищах. Это происходило вплоть до 1967 года. В это лето случились обильные ливни, которые затопили подземные дома. Тогда им пришлось обращаться в местную администрацию за помощью в ликвидации последствий. Им построили дома над землей, но не все жители смогли переехать.

Как живут люди в Матмате

Город Матмата прославился среди туристов благодаря одному из фильмов франшизы “Звездные войны”. Именно здесь одну из построек использовали как съемочную площадку, рассказывая о жизни Люка Скайуокера.

С тех пор жители начали зарабатывать на туризме. Путешественники начали приезжать со всего мира, поэтому пожить в пещере для них стало развлечением. В местных домах есть водопровод и электричество. Также все в них обустроено для жизни. Пещеры строили в несколько этажей: на первом находились жилые комнаты, на втором оставались помещения для зерна и хранения. Для входа ставили обычные двери, которые прикреплялись к дыре в пещере.

Son Tung Tran