«Величайшее сооружение Кавказа»: кто построил Келасурскую стену

Келасурская стена, также известная как Великая Абхазская стена, является впечатляющим археологическим памятником, который сохранился на территории Кавказа. Это оборонительное сооружение включает более 200 участков и башен, простирающихся на протяжении около 160 километров. Несмотря на множество исследований, ученым до сих пор не удалось точно определить, кто и когда построил Келасурскую стену. Датировка возведения этой стены охватывает период более двух тысяч лет.

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На сегодняшний день древняя стена, которую местные жители называют «Апсуа баагуара ду» – это фрагментированная цепь крепостных стен и башен, многие из которых затеряны в субтропическом лесу. Началом Келасурской стены считается увитая плющом башня №1, примыкающая к морю в пяти километрах от Сухума. Она сложена из гладких валунов и достигает 11 метров в высоту. Длина приморского участка стены – 365 метров. Он тянется вдоль реки Келасур, от которой и происходит название объекта. В дальнейшем стена проходит по абхазским предгорьям до реки Аалдзга (по другим данным, до реки Ингур). Толщина Келасурской стены – от 180 см у основания до 80 см на высоте.

Согласно народным представлениям абхазов, великая стена когда-то защищала их от кочевников Южной России. Но с точки зрения охраны границ её расположение не всегда удачно. Стена зачастую выстроена на подножиях склонов, а не на стратегических высотах (как, к примеру, Великая Китайская стена). В некоторых местах остатки Келасурской стены и вовсе возвышаются среди ровного поля.

Кто её построил?

Наука изучает Великую Абхазскую стену с 1830-х годов, причём относительно возраста этого сооружения высказываются самые разные мнения.

Швейцарский путешественник Фредерик Дюбуа де Монперё, совершивший в 1831-1834 годах экспедицию на Кавказ, отождествлял Келасурскую стену со стеной, упомянутой в VI веке до н. э. эллинским географом Гекатеем Милетским. Аналогичные сведения приводятся у Птолемея и Стефана Византийского. Так называемая Кораксионская стена, которую построили греческие колонисты в Колхиде, позволяла им обороняться от набегов воинственных горских народов. Мнение де Монперё разделял в 1920-х годах советский исследователь Кудрявцев. А народный поэт Абхазской ССР Дмитрий Гулиа полагал, что стена защищала античную колонию Диоскурию, которую основали в VI веке до н. э. как раз выходцы из малоазийского Милета. Остатки греческого полиса сейчас покоятся на дне Сухумской бухты.

Популярны версии о том, что Келасурская стена была построена в Средние века византийцами при императоре Юстиниане или персами из государства Сасанидов.

Наиболее позднюю датировку предложили кавказовед Юрий Воронов и археолог Тамаз Берадзе. Они обратили внимание на свидетельство грузинского царевича Вахушти Багратиони, который рассказывал о жизни князя Мегрелии Левана Дадиани. Согласно этому сообщению, князь «пересёк стену, выступив навстречу нашествию абхазов». Учитывая время жизни Дадиани, исследователи датировали стену XVII веком. Предполагается, что мегрельский князь возвёл её, чтобы защитить свои владения от абхазов.

Что «рассказал» раствор

В последние годы наука склоняется к гипотезе о том, что Келасурская стена – раннесредневековый памятник. Это мнение отстаивает археолог Галина Требелева в монографии «Великая Абхазская (Келасурская) стена: результаты исследования», опубликованной в 2019 году.

Установить дату строительства стены учёным помогли знания о свойствах связующего раствора древних построек. Раствор состоял из смеси извести и песка, причём, наиболее ранняя известная постройка (римского времени) в Абхазии возведена с помощью чистой извести. В IV-VII веках в раствор клали меньше четверти песка и три четверти извести, в XI-XII веках доля песка возросла до трети, а в XVII веке известь уже смешивалась пополам с песком.

Галина Требелева изучила характеристики 738 образцов связующего раствора, взятого с 208 участков Келасурской стены, в том числе и ранее неизвестных. Элементный анализ показал, что 96% образцов содержат меньше четверти песка, а в основе раствора лежит известь. Из этого автор делает вывод, что постройка совпадает по времени с кавказской цебельдинской культурой, то есть она была возведена не позже VI века н.э.

По мнению Требелевой, Келасурская стена не выдержала бы приступа большой армии, вооружённой стенобитными орудиями. В её башнях не помещались крупные гарнизоны. С другой стороны, каменное сооружение было непреодолимым для небольших групп кочевников и разбойников с гор. Галина Требелева отвергает «византийскую» и «персидскую» версии. По её мнению, стену построили правители одного из небольших земледельческих государств того времени – предположительно, Апсилии, которую основали предки абхазов. Апсилия находилась в зависимости от Византии. Каменная стена могла служить оградой её границ от посягательств горцев.

«Не было смысла ни Византии, ни персам огораживать конкретную территорию на побережье, – считает Требелева. – Смысл имелся только у местного населения, вероятнее всего – апсилов».

Свои выводы ученая подкрепляет тем, что стеной была обнесена наиболее пригодная для земледелия территория. В раннем Средневековье в Абхазии выращивали просо, чумизу, пшеницу. Особенно ценился кавказский рис, который шёл на экспорт. Уже в VIII-XII веках в связи с образованием обширного Абхазского царства стена, переставшая быть пограничной, больше не использовалась. Об этом свидетельствуют руины храмов, сохранившиеся на холмах по обе стороны стены.