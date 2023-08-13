Американцы переезжают из-за «йеллоустонской мании»
Мэр Форт-Уэрта, самого быстрорастущего города США, объяснил, почему это место привлекает всё больше американцев. Руководитель техасского города Мэтти Паркер отметил, что проблемы с качеством жизни в крупных мегаполисах, а также «йеллоустонская мания» способствуют расширению таких населенных пунктов.
США захлестнула ностальгия по разведению крупного рогатого скота и ковбоям, порожденная популярными сериалами «Йеллоустон» и «1923». Интересно, что они созданы сценаристом и режиссером Тейлором Шериданом, выросшим в Форт-Уэрте.
В этом городе с населением 950 тыс. человек (примерно соответствует населению Саратова и Краснодара) ниже уровень преступности и количество бездомных граждан. Кроме того, наличие большого количество парков и надежной инфраструктуры делает его привлекательной альтернативой Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорку, пишет Bloomberg.
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