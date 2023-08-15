У берегов российского полуострова впервые нашли кости древней сайги

Ученые Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) совместно с коллегами из Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского впервые обнаружили у берегов полуострова Таймыр ископаемые остатки древней антилопы-сайги. Об этом сообщается в статье, опубликованной в научном издании «Проблемы Арктики и Антарктики».

«Ранее фрагменты черепа ископаемой сайги находились восточнее — в низовьях рек Оленек и Лена, а на самом полуострове Таймыр кости сайги никем не обнаруживались», — сказано в тексте.

По мнению ученых, животное обитало в этих местах около 20 тысяч лет назад в самое холодное время верхнего плейстоцена.