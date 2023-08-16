Цифровые двойники, Музей вредных привычек и 3Д печать органов: что интересного ждёт гостей Московского урбанфорума в Гостином Дворе

Московский урбанистический форум в Гостином Дворе — это интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Подробнее о том, что ждет в Гостином Дворе москвичей и гостей столицы рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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Кому будет интересно посетить МУФ в Гостином Дворе?

- Здесь будет интересно всем жителям города и его гостям любого возраста. Каждый найдет интересное для себя. Вход на Мосурбанфорум в Гостином Дворе совершенно свободный. Можно прийти семьей, с детьми и познавательно провести время. В программе предусмотрена как деловая часть, так и объемная развлекательная программа. До 10 сентября здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты.

Как в Гостином Дворе представлено московское здравоохранение?

- Кроме многочисленных лекций, где врачи рассказывают о достижениях медицины, дают полезные рекомендации, предусмотрено множество полезных и занимательных интерактивных площадок. Например, в тоннеле «Соединение эпох» — мультимедийном шоу-путешествии — посетителей встретит Гиппократ, который попал в современную эпоху и общается с искусственным интеллектом. Необычный опыт можно получить на симуляторе старости. Он позволяет прочувствовать физические и сенсорные ограничения, свойственные людям в пожилом возрасте. Привлекает внимание проекционное шоу с шестиметровым «Цифровым человеком»: можно увидеть, как бьется его сердце, как создаются нейронные связи в головном мозге, как работают легкие. Также на площадке можно посетить симуляционные тренажеры и многое другое.

предоставлено пресс-службой

Расскажите о симуляционном оборудовании. Чем оно может быть интересно посетителям?

– Каждый стенд в Гостином Дворе — это интерактивный инструмент. Симуляционное оборудование из медицинской сферы, в частности, не только знакомит с различными процессами и манипуляциями, но и предоставляет посетителям возможность самим попробовать себя в роли врача. Помимо этого, сотрудники скорой помощи обучают посетителей навыкам оказания первой помощи. Для этого используются специальные манекены. Кстати, настоящие врачи учатся на таких же. Эти знания помогут не растеряться в экстренной ситуации и спасти чью-то жизнь.

На выставке представлена игровая инсталляция диспетчерского пункта скорой помощи. Расскажите, какие возможности она дает посетителям форума?

- У всех желающих будет возможность ненадолго почувствовать себя оператором Единого городского диспетчерского центра, куда поступают все обращения в столице по номеру 103 и от службы 112. Участникам предлагают отреагировать на ситуацию: например, принять звонок с просьбой о помощи, решить, какую бригаду врачей необходимо направить и дать рекомендации, что делать до ее прибытия. Сценарии игры основаны на реальных кейсах, с которыми сталкиваются сотрудники московской скорой помощи: всего в программе 60 смоделированных ситуаций. Посетители форума обрабатывают обращения в настоящей информационной программе московской скорой помощи, которая работает с применением искусственного интеллекта.

Расскажите о лаборатории омиксных технологий?

- В лаборатории омиксных технологий в Гостином Дворе можно узнать о технологиях, расшифровывающих биомолекулы и на основе результатов создающих человеческих цифровых двойников. С помощью таких исследований врачи смогут проводить раннюю диагностику и лечить многие опасные болезни.

Правда ли, что в этой лаборатории каждый желающий сможет проверить свой биологический возраст?

- Да, и это интересный и полезный тест. Его проводят в рамках научного исследовательского проекта по разработке технологии определения биологического возраста. Гости также могут получить консультацию врачей по результатам теста и записаться на расширенное исследование, которое пройдет в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении.

Каким еще полезным в жизни навыкам можно обучиться в Гостином Дворе?

– Посетители выставки могут не только получить много новых знаний о здоровье, но и научиться заботится о себе и близких. Здесь обучают делать уколы и измерять давление. Это полезно уметь делать каждому, а особенно тем, в семьях которых есть люди, нуждающиеся в постоянном уходе.

А что такое музей вредных привычек?

- Экспонаты этого музея наглядно показывают разрушающие последствия для здоровья человека таких вредных привычек, как алкоголь, курение, переедание, стресс. Этот музей сильно впечатляет и заставляет задуматься.

предоставлено пресс-службой

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