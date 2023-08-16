Гебекли Тепе: сколько лет самому древнему сооружению на Земле

Гебекли Тепе – одна из самых древнейших храмовых построек на территории всей нашей планеты. В девятом тысячелетии до нашей эры жители Северной Месопотамии возвели храмовый комплекс, который оказался в два раза старше египетских пирамид или Стоунхенджа.

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Самое удивительное, что во времена постройки Гебекли Тепе, как было известно ученым, еще не существовало письменности, керамики и в целом городов. Клинопись была изобретена шумерами, когда храм уже был засыпан землей спустя аж шесть тысяч лет после возведения. Учитывая вышеперечисленные факты, очень трудно объяснить все эти постройки с их рельефами на колоннах – невооруженным глазом явно различимы фигуры животных.

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История открытия этого древнейшего комплекса берет начало лишь в 1965 году. Тогда внимание американского археолога Питера Бенедикта привлек необычный курган неподалеку от города Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Холмы, усеянные обломками кремня, заинтересовали ученого. Торчащие из земли части столбов были похожи на надгробные плиты. Именно поэтому археолог решил, что это кладбища. В связи с тем, что мусульманское законодательство запрещает раскопки в местах захоронений, тогда не удалось выяснить, что же именно находится под землей и на сколько глубоко туда уходит.

В 1994 году этим местом заинтересовался уже другой археолог – немец Клаус Шмидт. Именно он изучил обломки кремня и пришел к выводу, что холм создан искусственно. Спустя год в Гебекли Тепе начались раскопки, а Шмидт руководил этим процессом до самой смерти.

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Считается, что к настоящему моменту открыты лишь 5% от всего комплекса древнейших сооружений. По всей Турции найдены еще множества Т-образных колонн, однако далеко не все раскопаны.

В 2018 году Гебекли Тепе был внесен в список ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что открытия продолжаются и многие из них лишь ждут нас в будущем, науке уже известно, что холм Гебекли Тепе образовался искусственно вследствие разрушения этих монументальных построек. После этого землю там использовали в сельскохозяйственных целях. Также археологи выяснили, что после 8000 года до н.э. комплекс перестал быть церемониальным центром и на его месте образовался центр земледелия и и сельского хозяйства.

Teomancimit/commons.wikimedia.org