«Живешь беднее, но уровень выше»: амурчанка — о жизни в Барселоне

Пять лет назад благовещенка Наталья Федоренко с семьёй перебралась в Испанию. И вот впервые за эти годы приехала на родину – нужные документы выправить да родню проведать.

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Ну как не перехватить земляка, не порасспросить. У нас было много историй об амурчанах, сменивших место жительства, в том числе за границей. Шли они под условной рубрикой «А как у них?» А в нынешней мировой обстановке можно другое название – «Ну как там?»

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«Я «между», потому что русская»

- От туриста до переселенца – один шаг? А, может, не один, а, может, не шаг?

- Вы, наверное, про разведку перед переездом. До 2017 г. мы путешествовали только в Азию. А вот в 2017-м и повернули голову на Запад. Впрочем, муж туда посмотрел ещё в свои 20 лет, когда, будучи студентом, всё лето провёл в США по программе, так сказать, культурного обмена. После этого он решил твёрдо: жить в России не будет. И меня ещё при знакомстве об этом предупредил: «Я всё равно перееду. Вопрос, ты со мной или нет?» Я ответила, что да, конечно, в будущем когда-нибудь. Я, конечно, некоторое время жила в Твери, Геленджике, но искренне любила свой Благовещенск, и ничего мне, по сути, не надо было.

И вот в 2017 году муж говорит: «А давай съездим в отпуск?» Неделя в Чехии, один день в Германии и пять дней в Барселоне. И в первый же чешский день я уверенно сказала: «Да, мы переедем!» Но в Барселоне в машине напрокат, под солнцем, мимо моря и пальм я подумала: «Какая Чехия?!»

Мы возвращаемся и объявляем родным и друзьям о переезде. И все поняли, что это серьёзно, потому что до этого долгое время мы только говорили-говорили, и окружением привыкло к этим словам.

И уже через год муж поехал первым – обустраиваться, готовить базу, так сказать.

Конечно, были слёзы - родителей: «А как же так, а как же внуки?» - у нас трое сыновей. И это, пожалуй, самый большой минус – внуки не растут рядышком, на твоих глазах.

- Вот ты турист, а вот приехал на ПМЖ – отношение местных к этим категориям наверняка разное?

- Испанцы ко всем очень доброжелательны. И очень рады, если ты пытаешься говорить на их языке.

- А как у вас с языком?

- Осваивали уже на месте, я - до сих пор. Когда мы переезжали, младшему ребёнку было полгода, и первое время я вообще дома сиднем сидела. Из-за этого говорю хуже, чем могла бы. Первый год простой разговор по телефону – прямо стресс, холодный пот. Стараешься уже потом какие-то заготовки на бумажке писать. Сейчас уже полегче – например, с магазином контактировать.

- В крайнем случае, на английский перейти можно?

- Можно, но в какой-то момент, когда я начала учить испанский, английский как будто начисто забыла. Вроде и понимаю, а отвечать не могу.

- Прошло пять лет – как вы себя ощущаете: приезжей или уже местной?

- Я между, потому что русская: думаю по-русски, менталитет отечественный, русская семья. И, думаю, никогда на 100% местной не стану.

Вот старший сын (16 лет) – уже испанец: и думает на испанском, и круг общения соответствующий - он в нём с головой. Второй и третий сыновья пока русские. Язык, конечно, тоже практикуют, но дома разговариваем только на русском, чтобы не забывать.

- А вот от этого «между» неприятно?

- Скорее, нет. Наибольший дискомфорт – невозможность поговорить на любую тему с местными. При этом друзья почти все – русскоговорящие, много времени провожу в этой среде. Это вроде и хорошо, но сильно тормозит изучение языка.

- Собираясь жить в другой стране, к чему надо быть готовым?

- Самое главное – все родственники остаются дома, далеко. И они умирают в твоё отсутствие, то есть вряд ли уже вы сможете увидеться лично. Вот во время пандемии у меня в Благовещенске умер дедушка, а границы были закрыты. А я его не видела три года. Это очень тяжело: вроде и была к такому готова, но, как оказалось, не совсем.

Так что – расстояния - особенно сейчас. В Амурскую область я ехала 2,5 дня. Раньше: Барселона – Москва – Благовещенск. Сейчас: Барселона – Амстердам – Хельсинки – Петербург – Новосибирск – Благовещенск. И это очень дорого: летела бы с детьми, то, грубо, могло бы до 400-500 тысяч рублей дойти только за перелёты. Через Турцию – ещё больше!

А на путь назад ушло три дня – стыковок не было удобных. То есть из двух недель отпуска пять суток была только в дороге.

Ну и второе, к чему надо быть готовым – естественно, языковой барьер, в любом случае. Начнутся бесконечные инстанции со всевозможными справками. Очень в таких случаях выручают русскоговорящие «помогайки». Конечно, немало среди них тех, кто наваривается на своих же. Но без них, конечно, очень сложно. И у нас был свой – за 1000 евро всё помог нам сделать. И квартиру мы с ним сняли приличную, и с пропиской разобрались. В общем, оно того стоит.

Туризм начинается с туалета?

- Вот, допустим, вызывают вас перед отъездом амурские власти и говорят: «Что ж, вы, товарищи, увеличиваете отток населения? Чего вам не хватает?»

- Качества жизни. Там живёшь вроде и беднее, но уровень существования выше.

- И что в этом уровне?

- Состояние тротуаров и вообще дорог, общественного транспорта. Там это настолько выше, что у меня по приезде в свой родной город волосы встали дыбом (это при том, что в городе идёт какая-никакая транспортная реформа, дорожные ремонты, благоустройство. – Ред.). Первые три дня здесь я замечала только минусы. Разбитые тротуары, рытвины, пандусов нет, в автобусах нет кондиционеров. А они для меня уже настолько норма – в автобусе, трамвае, метро, электричке. И что чисто, и приятно пахнет. Даже в самой убогой деревне с населением в 200 человек - ухоженность.

- Вот вы уже, можно сказать, в своём городе – турист. А область как раз нацелена на серьёзное развитие этой сферы. Что, по вашему мнению, для этого нужно?

- Инфраструктуру развить. Набережная – здорово, но чуть дальше в сторону – как будто другой город. Опять же бытовые условия: зашла в общественный туалет… Даже видео сняла! И туда зайдёт турист – это позор. А что вдоль дорог за городом стоит! Вот с этого туризм надо начинать.

- Что в Барселоне изменилось после февраля 2022 года?

- Никаких демонстраций «Русские, убирайтесь!» не было. Но сильно подорожало - всё. В первую очередь, электричество и газ, что, как известно, тянет удорожание всех производств. Грубо, если раньше за обычный свой набор продуктов я отдавала 40 евро, то теперь 60.

Нам, конечно, звонили родственники: «У вас там полки пустые – есть нечего!» Я снимала видео – всё в порядке. Да, некоторое время я замечала, были некоторые перебои с подсолнечным маслом – его из Украины получают.

- В целом, международную обстановку не обсуждаете?

- Нет, ни здесь, ни в Благовещенске. В Барселоне у меня подруга родом из Одессы – тоже не обсуждаем. Хотя она здесь живёт лет десять. Но она, конечно, больше года назад забрала к себе маму.

- А ваши переезжать не хотят?

- Нет, да и возраст не тот.

- Они коренные, так сказать?

- Познакомились в хабаровском мединституте. В этом городе и я родилась. Потом по распределению попали в Амурскую область. В Благовещенске с 2015 года.

- Вы упоминали о русскоговорящей среде в Барселоне. Вот во многих городах мира жалуются на целые кварталы, создаваемые понаехавшими. Есть в Барселоне русские кварталы? И вообще в нашей ли это национальной традиции?

- Нет ни кварталов, ни традиции. Да, русскоговорящих много, но они, так сказать, в стаи не сбиваются. Однако есть в Испании города, где русских эмигрантов больше всего: преимущественно, на юге - Аликанте, Торревьеха. Южный климат мягче – вот и едут. Там соотечественники и язык не особо-то и учат. Чем не русский квартал – на целый город?!

Мы же хотим влиться именно в испанское общество, для этого ведь и уехали.

- Многие так считают: ну раз уехал за границу – мечта сбылась, и ты оттуда ни ногой. Но разве нельзя уехать и оттуда?

- Я могу максимум поменять город, но не страну – она меня абсолютно устраивает. Минусы, конечно, везде есть, но плюсов всё же больше. По дому в Благовещенске все эти пять лет была тоска, но, приехав сейчас, я поняла, что больше её не будет. Я как будто идеализировала себе этот город. Есть такая фраза: хочешь узнать, насколько ты изменился – вернись туда, где ничего не поменялось.

Кроме того, ехать в какую-то другую страну, чтобы ещё раз пережить этот стресс с языком – я просто не готова. Мне бы этот ещё выучить!

И, наконец, у меня дети практически испанцы, и перетягивать их в другую страну, где всё с нуля – им это будет тяжело. Да и зачем, в конце концов?

На уборщика - очередь

- Насколько мне известно, вы - участник государственных курсов на получение профессии с видом на жительство (ВНЖ). Что за профессия?

- Начну сначала: год назад в Испании издали закон: нелегалы, бывшие таковыми в течение двух лет (а таких очень много), могут получить ВНЖ по осёдлости. Больше в Евросоюзе такого нет. А наша семья и была, по сути, нелегальной: мы приехали как туристы и просто остались. Нелегал может спокойно передвигаться по Испании и выехать из неё может, но обратно вход закрыт. Поэтому я и приезжала в Благовещенск, чтобы позаботиться о документах на получение ВНЖ.

Итак, сначала тебе дают статус без права на работу, чтобы ты как раз прошёл эти госкурсы (стоимость около двёх тысяч евро, платит государство). Потом – два года ВНЖ с правом трудиться - в той сфере, на которую выучился – и так периодически. Я с мая этого года учусь на официанта. Мой курс почти четыре месяца по пять часов в день. Варианты были: уборщица, электрик, швея, пекарь. В нашей группе только двое местных, остальные – по программе, представители Марокко, Бангладеш, Непала, Колумбии, Эквадора. Русских на всю школу – двое, причём второй – из Хабаровска!

Осенью будет практика, в моём случае - в каком-то ресторане или ресторане при отеле. Потом сертификат-аттестат – и ищу работу. Либо, что очень часто бывает, работу могут предложить там же, где практику проходил, если себя хорошо показал.

- Как долго можно быть нелегалом?

- Некоторые живут и по 10-20 лет. Самое главное – иметь местную прописку, что ты там именно живёшь. И делают её только в случае аренды жилья по контракту. И прописка права собственности не даёт.

- А построить или купить своё очень дорого?

- Дорого. Если куда-то в деревню уехать, то там купить своими силами ещё можно.

Но и аренда недешёвая – как месячная зарплата. Поэтому очень многие, пожив первое время в Барселоне и увидев, что жить здесь дороговато, начинают по стране разъезжаться. Например, у меня знакомая недавно перебралась на север недалеко от города Овьедо. Купила квартиру с тремя спальнями за 50 тысяч евро. А в Барселоне снимала за 1200 евро в месяц. На новом месте населения поменьше, но город также ухожен во всех смыслах.

- А в Благовещенске успели образование получить?

- Закончила АмГУ, «туризм». Другое дело, что это никак не пригождается, и на нынешних госкурсах – тоже. Вот ещё, к чему надо быть готовым: приехав в другую страну, ты всё начинаешь с чистого листа. Неважно, кем ты был дома, на новом месте ты никто. Вот у нас в группе учится мужчина из Непала, который больше 20 лет был заведующим банком - и он учится на официанта.

- А мужу с работой повезло?

- Вот он как раз в туризме работает – водит экскурсии.

- Это я к тому: насколько сложно работу здесь найти?

- Захочешь, везде найдёшь. Большинство переехавших мужчин работают на стройке, ремонте жилья. Разнорабочий – 50 евро в день, с какой-то квалификацией - 60-80 евро.

Женщины в основном – уборка и присмотр за пожилыми. Там долго живут – в среднем до 90 с лишним лет. Поэтому сиделки там очень распространены. Либо много Центров престарелых: или с полным пансионом, или утром привезли, вечером забрали – как детсад.

Немало русскоговорящих работают в индустрии красоты.

- Многие (и среди русских) считают, что надо постоянно стремиться выше по карьерной лестнице, иначе ты неудачник. А вот вам в Барселоне – только официантом? И это потолок на всю жизнь?

- Ну вот у нас преподаватель – официант со стажем 20 лет (ему за 50), и он настолько этим делом горит: «Подумайте только, каждый день общение, радость от возможности оказать людям качественную услугу!» Естественно, о карьерном росте я тоже думаю. Только нужен крупный ресторан, где можно продвигаться от официанта до старшего официанта, метра над всеми официантами и т.д. Кроме того, мне уже объясняли, что после этих госкурсов можно пойти учиться на менеджмент в ресторане, а там и перспектива на руководящие должности открывается.

- Опять же очень многие к профессии официанта не относятся с уважением…

- Про испанцев скажу: они уважают любой труд. Там нет плохой работы. И если ты трудишься - ты классный человек!

- Ну а вот считается: чем тротуары мести, лучше уж дома на пособии сидеть…

- Там очередь на городского уборщика – все хотят! Потому что там масса льгот и зарплата 1400-1500 евро. И, устроившись, люди работают на этом годами.

- Первая ассоциация с Барселоной - футбол. А на самом деле?