Озеро Тосканка поборется за победу в Russian Traveler Awards 2023

Нижегородцев призывают голосовать за озеро Тосканка в Ворсме в Павловском районе Нижегородской области. Озеро вошло в номинацию «Природный объект». Онлайн-голосование, посвящённое главным туристическим возможностям страны, продлится до 31 октября. Проголосовать можно на сайте Russian Traveler.

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Это озеро примечательно тем, что на одном из островов находится Свято-Троицкий Островоезерский монастырь, построенный в XVI веке. Существует легенда, что много лет назад монастырь имел связи с итальянским купечеством. Итальянцы, любуясь монастырем и озером, вспоминали родную Тосканию, отсюда и произошло название озера — Тосканка.

В настоящее время туристы любят это место за активный отдых. Здесь занимаются дайвингом, катаются на лодках и сапах. Кроме того, каждое лето проходит фестиваль «Русская Тоскания», с парадом стилизованных лодок — «Русская регата», водные прогулки и исторические реконструкции.

Кстати, в начале июля в сети появилась информация о том, что на Тосканке произошла массовая гибель чаек. Ветеринары позже рассказали, что птицы погибли не от птичьего гриппа или других опасных инфекционных заболеваний. Выводы специалисты сделали на основе исследования проб взятых у мертвых пернатых.