Объекты ЮНЕСКО, которые могут исчезнуть навсегда

Всемирное наследие ЮНЕСКО - это набор культурных и природных мест, признанных всемирным достоянием человечества. Однако, несмотря на свой статус, многие из них подвержены угрозе и опасности.

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Изменения климата, стихийные бедствия, антропогенные последствия - все это может быть связано с возникновением невосстановимых культурных и природных явлений. "Рамблер" расскажет об объектах, которые находятся на границе исчезновения.

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Коралловые рифы Галапагосских островов

Галапагосские острова славятся своими экосистемами и богатым подводным миром. Однако коралловые рифы в окрестностях острова подвержены угрозе из-за изменения температуры воды и уровня кислотности океана. Эти изменения происходят из-за потери биоразнообразия и разрушения морской экосистемы.

Мачу Пикчу

Этот древний инканский город является из символов архитектурного и культурного наследия Южной Америки. Однако постоянный поток туристов, неадекватное управление посещениями и изменение климата может привести к нарушению баланса в сохранении исторического места в Перу.

Венеция

Венеция, с ее уникальной архитектурой и культурой, стоит на воде и подвергается угрозе подъема уровня моря. Антропогенное воздействие, включающее в себя изменение подземных вод и водных потоков, приводящее к оползням и поглощению города, что может в конечном итоге превратиться в его структуру.

Ледниковый национальный парк

Ледниковый национальный парк в штате Монтана, США, расположен на территории своих горных пейзажей и ледниковых плато. Однако истощение ледников из-за изменения климата приводит к исчезновению экосистемы парков и водных ресурсов, на которых они основаны.

Барьерный риф

Большая часть Великого Барьерного рифа в Австралии, восточной морской структуры на Земле, подвергается угрозе исчезновения кораллов, повышению температуры океана. Может показаться, что встречаются большие части животных и растительных видов, населяющих этот риф.

Пирамиды Гизы

Пирамиды Гизы в Египте - одна из самых редких археологических достопримечательностей в мире. Однако антропогенное воздействие, климатические изменения и даже туризм могут привести к неизбежному износу и разрушению структуры.

Амазонский дождевой лес

Амазонский дождевой лес - это легендарная "легкица" планеты. Однако нездоровые лесные угодия, лесоводство и пожары представляют собой невосполнимую потерю биоразнообразия и экологического состава этой уникальной природной зоны.

Ледниковый фьорд Илулиссат