Операцию по поиску Лох-Несского чудовища развернут в Шотландии

Энтузиастов и «подающих надежды охотников за монстрами» пригласили на крупнейшие за более чем 50 лет поиски знаменитого мифического чудовища из шотландского озера Лох-Несс. Сотни добровольцев, а также беспилотные летательные аппараты, гидрофоны и другие высокотехнологичные разработки будут задействованы в операции, которая пройдет 26 и 27 августа.

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Сторонники теории о большом монстре, проживающем в озере, возлагают большие надежды на предстоящие поиски. Для них ранее не применяли столько высокотехнологичного оборудования, сколько уже запланировано сейчас. Исследователи будут наблюдать за тепловыми и звуковыми сигналами. Они считают, то это, наконец, позволит получить доказательства или опровержения существования Лох-несского чудовища, легенда о котором восходит еще к 565 году. За все годы свидетели сообщали о том, что видели монстра, более тысячи раз.

— Мы надеемся вдохновить новое поколение энтузиастов озера Лох-Несс, и, присоединившись к этому крупномасштабному наземному наблюдению, у вас будет реальная возможность лично внести свой вклад в эту захватывающую тайну, — приводит слова специалиста центра Loch Ness Exploration Алана МакКенны издание Independent.