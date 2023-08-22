Почему местные жители обходят стороной Пятнистое озеро в Канаде

Пятнистое озеро Клилук расположено в Британской Колумбии на территории Канады. Это — необычный водоем, аналогов которому на земле нет. Однако подойти к нему может не каждый, а местные жители и вовсе стараются обходить стороной.

О том, почему никто не приближается к Пятнистому озеру в Канаде, — в материале “Рамблера”.

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Как появилось Пятнистое озеро

Клилук — первое название озера. Оно появилось благодаря тому, что неподалеку обитали коренные жители Северной Америки, племя оканаган. Индейцы считали озеро священным, так как оно помогало при болезнях и способствовала лечению ран. Действительно вода в озере считается целебной до сих пор. Дело в том, что в ней содержатся минералы: соль Эпсома, натрий, кальций, серебро и титан. Употреблять внутрь воду из озера нельзя, но можно наносить на кожу для лечебного воздействия.

Весной и осенью Клилук ничем не отличается от обычных озер, но летом, когда вода немного испаряется, наружу проступают арки из соли и минералов, оставляя воду внутри. Эти арки толстые и достаточно прочные, поэтому по ним можно свободно передвигаться. Пятнистый эффект достигается благодаря составу воды и испарениям, никакого секрета в озере нет. Точно неизвестно, когда оно образовалось. Из-за необычного состава в озере нет рыбы, исключение — микроорганизмы, которые есть в воде, купаться в Пятнистом озере тоже не стоит.

Местные племена индейцев использовали его в качестве лечебного и ритуального места. Во время Первой Мировой минералы из озера выкапывали для создания боеприпасов.

Почему к озеру Клилук невозможно подойти

Несмотря на то, что индейцы продолжали жить здесь в прошлом веке, озеро им не принадлежало. Эти территории выкупил канадский бизнесмен Эрнест Смит. Племена долгое время просили его продать им территорию, но он уступать не стал. Спустя 40 лет он все-таки согласился продать территорию с озером. Однако из-за этого местным жителям и туристам запретили приближаться к природной достопримечательности. Теперь на Клилук можно посмотреть только со стороны шоссе. Сначала индейцы нападали на тех, кто пытался пройти к озеру, но теперь там поставили железный забор с колючей проволокой — священное место тщательно охраняется.