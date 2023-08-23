Страны, где мужчины женятся очень поздно

Он будет тянуть до последнего.

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Далеко не все женщины мечтают выйти замуж за своего соотечественника. Огромное количество женщин уже в юности понимают, что их судьба — яркий иностранец. Но далеко не все девушки осознают, что представители некоторых стран будут тянуть с браком до последнего, хотя и здесь есть свои исключения. Мы собрали топ стран, где мужчины точно не спешат связывать себя узами официального брака, а это значит, вам стоит быть осторожнее, если вы уже положили на них глаз.

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Великобритания

Несмотря на то, что средний возраст женщин, вступающих в брак в Британии составляет 28 лет, мужчины в этой стране задумываются о создании семьи как минимум в 30+. Мужчины не спешат брать на себя ответственность слишком рано, так как необходимо получить необходимое образование и опыт работы, без которого невозможно построить хорошую карьеру, а карьера для британца, как и для любого европейца, очень важна. Без твердого понимания, что он сможет обеспечить семью, типичный британец даже не подумает о том, чтобы жениться и заводить ребенка.

Япония

В Японии еще совсем недавно женщины испытывали огромный прессинг, если не выходили замуж до 25 лет. Многим российским женщинам ситуация очень знакома. В настоящее время брак в Японии хоть и имеет большое значения, однако японцы обоих полов не спешат в него вступать. Сегодня японским мужчинам приходится все больше работать, а значит, мысли о семье приходится откладывать. По статистике, средний японец женится примерно после 32 лет, раньше просто не имеет смысла, если житель Японии хочет состояться и как специалист, и как хороший семьянин.

Нидерланды

Одна из стран, где с браком тянут до последнего. Голландские мужчины часто не могут построить семью не из-за того, что не успели создать финансовую основу, но часто по причине отказа местных женщин, которые сегодня уже не видят смысла в официальном браке. Поэтому среди жителей Голландии так много интернациональных браков. Но не думайте, что средний голландец спит и видит себя с обручальным кольцом — мужчина довольно долго созревает для такого решения, ведь семья будет требовать от него огромной ответственности, не говоря уже о том, что развод может полностью разорить мужчину.

Италия