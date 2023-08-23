Удивительные факты об Исландии, которые вы могли не знать: видео
Исландия – это страна вулканов, которая находится на стыке двух литосферных плит у Полярного круга. Этот остров в Атлантическом океане был одним из последних мест, которое заселили люди.
Крупнейший экспортер бананов
Звучит совершенно удивительно, но на протяжении долгого времени эта северная страна была одним из главных экспортеров бананов в Европе. Дело в том, что теплицы с бананами отапливались благодаря вулканической активности, так страна могла выращивать много фруктов.
Самое маленькое население в мире
Исландия – одна из самых малонаселенных стран в мире, здесь на площади в 103 000 км² проживает около 300 тысяч человек. При этом более 60% населения живет в столице Рейкьявике.
Одни из самых красивых пляжей
Из-за того, что остров образовался в результате вулканической активности, песок на пляжах имеет черный цвет. Поэтому пляжи Исландии входят в список самых красивых в мире.
Об остальных фактах об Исландии рассказал в своем видео блогер @Iamzaichikoff.
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