При поддержке «Радио 7» пройдет фестиваль CERAMANIA+

26 и 27 августа при поддержке «Радио 7 на семи холмах» в Москве состоится фестиваль CERAMANIA+ — крупнейший в России маркет керамики ручной работы, который проводится четвёртый год.

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Специалисты по ремесленному искусству покажут свои навыки широкой аудитории и поделятся с гостями полезными знаниями.

Фестиваль CERAMANIA+ пройдёт на Винзаводе. Помимо керамических и фарфоровых изделий, на огромной площадке самых любознательных будут ждать предметы искусства, украшения, посуда, декор из стекла, текстиля, дерева и металла.

Посетители фестиваля смогут познакомиться с работами 120-ти мастеров из 30-ти городов России. Также предусмотрена тематическая программа: шоу, интересные лекции, мастер-классы и живая музыка.

В свою очередь, «Радио 7 на семи холмах» проведёт розыгрыш подарков от ремесленников: кружки, стаканы, декоративные доски для сервировки, свечи. Чтобы выиграть один из них, достаточно внимательно слушать эфир с 24 по 27 августа и отвечать на вопросы ведущих.