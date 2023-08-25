На испанском острове нашли аномалию, замедляющую время

Остров Тенериф, расположенный в Атлантическом океане, давно привлекает внимание туристов со всего мира. Природные красоты и местоположение делают его идеальным убежищем от суеты повседневной жизни. Однако те, кто побывал здесь на отдыхе, делятся невероятными ощущениями времени. Оно как будто тянется, а мира вокруг — останавливается.

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Уникальный гравитационный эффект

Ученые изучили этот феномен и пришли к выводу, что он обусловлен уникальным гравитационным эффектом. Именно из-за него на Тенерифе люди живут спокойнее, наслаждаясь каждой минутой своей жизни. А время здесь течет медленнее, благодаря чему местные жители получают «прибавку» к продолжительности жизни вплоть до нескольких лет — по сравнению со средне продолжительности жизни в Испании. Во всяком случае, так говорит статистика.

Загадка феномена

Решение загадки феномена замедления времени породило различные гипотезы. Некоторые ученые полагают, что это может быть связано с расположением острова в вулканически активной зоне. Из-за этого в регионе образуются геомагнитные завихрения, приводящие к нарушению естественного течения времени. Другие предполагают, что дело может быть в воздействии внешних сил или искажении формы Земли.

Простое решение