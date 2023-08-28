За проживание на греческом острове будут платить 500€ в месяц

Новым жителям уединенного греческого острова под названием Андикитира будут выплачивать по 500 евро ежемесячно в течение 3 первых лет проживания. Об этом сообщает издание Stuff.

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Площадь острова составляет 20 квадратных километров и может похвастаться изолированными песчаными пляжами, многовековыми пешеходными тропами, скромной деревушкой и милыми часовнями. Власти приняли решение развивать Андикитиру и таким образом привлечь сюда предприимчивых путешественников.

С момента переезда на остров в течение 36 месяцев новым жителям будут выплачивать по 500 евро. Подобная доплата рассчитана на 3 года. Таким образом, всего можно получить 18 000 евро.

Андикитира находится в 38 километрах к юго-востоку от острова Китира, поэтому и носит название "расположенный напротив Китиры".