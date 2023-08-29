"Мир" – это искусственно созданный архипелаг из 300 небольших островов в Персидском заливе у побережья Дубая в ОАЭ. Строительство архипелага началось в 2004 и завершилось в 2008 году.

Этот грандиозный проект планировалось построить в виде архипелага, который должен был повторять карту мира. На сегодняшний день все острова отсыпаны, но они так и не были застроены.

Финансовый кризис 2008 года сильно ударил по экономике Дубая и затормозил многие проекты, в том числе и "Мир". Инвесторы отказались финансировать столь дорогостоящее строительство в условиях кризиса.

Этот проект получил много критики со стороны экологов. Эксперты предупреждали, что строительство искусственного архипелага нарушит хрупкую экосистему залива и может привести к необратимым последствиям. Одна из основных проблем архипелага – нарушенная циркуляция воды между островами.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Gordey.bogdanov.