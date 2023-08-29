Медведь с бидоном на голове устроил переполох в российском регионе

В Приморье разыскивают медведя с бидоном на голове. Как сообщает издание "Комсомольская правда", животное бродит в округе села Барабаш уже несколько дней.

Местные жители рассказали, что медведь застрял в пластиковом бидоне. Неизвестно, как это произошло, но, вероятнее всего, он сам залез в сосуд по неосторожности.

Зверь бродит по окрестностям и выходит на дороги с прошлой недели. Уже несколько раз он попадал на камеру.

Чтобы помочь животному, на его поиски отправились специалисты Охотнадзора, полицейские и сотрудники национального парка "Земля леопарда".