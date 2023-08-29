VEGAS Каширское приглашает сыграть в квиз

3 сентября в зоне Food Bazaar в VEGAS Каширское в 16:00 пройдет игра «ЛютыйКвиз» – веселое интеллектуальное соревнование в командах.

© Пресс-служба

Участников квиза ждет увлекательная игра: восемь динамичных раундов на логику и знания, тур с секретом, музыкальный, раунд повышенной сложности и другие. Игроки получат приятные подарки от партнеров и атмосферные снимки от профессионального фотографа. Можно собрать команду до восьми человек и зарегистрироваться, а можно прийти одному и присоединиться к чьей-нибудь команде или сыграть одному.

Для игры понадобится смартфон или планшет (на нём удобнее) с wi-fi или мобильным интернетом – бланков не будет. Пользоваться гаджетом можно только для отправки ответов, не подглядывая в гугл.

Квиз состоится в обновленном двухэтажном фудхолле Food Bazaar, где можно утолить не только интеллектуальный аппетит. В пространстве соседствуют PHO Свежий, азиатская кухня от LAU, корнер Poke'Sushi, «Сербский роштиль», «Хинкалимания», бургерные «Франклинс бургер» и #FARШ, восточная кухня от «Ливан Хаус», узбекская кухня от «Бахор», Ciao Pizza, LAVIREE, MIO MIX, «Тамета» и другие рестораны.

Участие платное – 500 руб. Оплатить можно будет картой и наличными на месте.

Подписывайтесь на группу ВКонтакте https://vk.com/lyutyyquiz и выигрывайте бесплатное участие в квизе. Условия: каждое воскресенье вам нужно ответить на специальный вопрос, бесплатное участие достанется одному из правильно ответивших.

Food Bazaar, VEGAS Каширское

3 сентября, 16:00