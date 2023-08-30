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Страшные тайны якутского озера Лабынкыр: видео

В России немало мест, окутанных мистическими легендами и тайнами. Одно из таких находится в Якутии – это озеро Лабынкыр.

Местные жители с давних лет передают из поколения в поколение легенду, согласно которой в озере обитает невероятных размеров чудовище, которое прозвали Лабынкырским чертом.

Ученые заинтересовались этим местом после одной из экспедиций, совершенных в этом месте 30 июля 1953 года. Тогда один из ее членов, В. И. Твердохлебов описал в своих записях встречу с чем-то крайне похожим на описания местных жителей:

«Предмет плыл довольно близко. Это было что-то живое, какое-то животное. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того, как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась тёмно-седая туша, глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки… Мы видели лишь небольшую часть животного, но под водой угадывалось огромное массивное тело…»

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После этого его слова ни разу не были подтверждены, но ученые до сей поры не могут объяснить природу встреченного тем экспедитором животного.

Подробнее о легенде Лабынкырского озера в своем видеоролике рассказал пользователь социальной сети TikTok @kartograf_graf.

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