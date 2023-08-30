Страшные тайны якутского озера Лабынкыр: видео
В России немало мест, окутанных мистическими легендами и тайнами. Одно из таких находится в Якутии – это озеро Лабынкыр.
Местные жители с давних лет передают из поколения в поколение легенду, согласно которой в озере обитает невероятных размеров чудовище, которое прозвали Лабынкырским чертом.
Ученые заинтересовались этим местом после одной из экспедиций, совершенных в этом месте 30 июля 1953 года. Тогда один из ее членов, В. И. Твердохлебов описал в своих записях встречу с чем-то крайне похожим на описания местных жителей:
«Предмет плыл довольно близко. Это было что-то живое, какое-то животное. Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того, как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась тёмно-седая туша, глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки… Мы видели лишь небольшую часть животного, но под водой угадывалось огромное массивное тело…»
После этого его слова ни разу не были подтверждены, но ученые до сей поры не могут объяснить природу встреченного тем экспедитором животного.
Подробнее о легенде Лабынкырского озера в своем видеоролике рассказал пользователь социальной сети TikTok @kartograf_graf.
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