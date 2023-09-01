В российском регионе заметили медведицу с пятью медвежатами

В одном из охотхозяйств в Марий Эл заметили медведицу сразу с пятью медвежатами. Об этом сообщает «МК».

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Большое семейство смогли запечатлеть при помощи фотоловушки в охотхозяйстве «Лесовод» в Килемарском районе республики. Животные попали в объектив камеры, когда пришли к местной кормушке.

Как пояснили специалисты, такое большое потомство у медведиц появляется довольно редко — обычно самка рожает от одного до трех медвежат.

При этом в прошлом году в этом же хозяйстве замечали медведицу в сопровождении сразу четырех медвежат.