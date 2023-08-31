В Австрии предложили бесплатно ездить в электричках за тату

Компания Klimaticket, занимающаяся выпуском проездных билетов, предложила пассажирам общественного транспорта в Австрии сделать тату за бесплатный проезд в электричках. Об этом сообщает CNN.

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Годовой абонемент на проезд стоит 1095 евро - это примерно 114, 3 тысячи рублей. Чтобы ездить бесплатно, пассажирам нужно набить татуировку по определенному шаблону.

Министерство по защите климата Австрии выступила за подобную акцию, она даже пользовалась спросом у некоторых жителей. Однако в социальных сетях пользователи раскритиковали Klimaticket за призывы, назвав их безответственными.

В следующем году компания решила не повторять аналогичный эксперимент и отказаться от акции.