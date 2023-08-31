Локация, где можно сделать красивые фотографии: видео
Если вы планируете фотосессию или просто ищете локацию, где можно погулять и сделать красивые фото, то в качестве варианта точно стоит рассмотреть парк-усадьбу Коломенское в Москве.
Парк Коломенское находится на юго-востоке столицы, на берегу Москвы-реки. На площади почти в 400 гектаров расположился царский заповедник, который считается одним из самых красивых исторических мест в городе.
На его территории вы найдете много интересных мест – от старинных зданий с красивой архитектурой до живописных аллей. Особенно красивым местом для фотографий является Дворцовый комплекс, который был построен в XVII веке для царской семьи.
Об этом рассказала в своем видео блогер @Nastyakapustina_.
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