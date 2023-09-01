Власти Парижа запретили аренду электросамокатов

Быстрая аренда самокатов на улице через приложение с 1 сентября стала недоступна в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

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Власти Парижа решили не продлевать контракты с тремя частными операторами, которые сдают в аренду электросамокаты. Таким образом, столица Франции стала первым европейским городом, где вводится запрет на использование электросамокатов. Часть самокатов после обслуживания и ремонта отправится в другие города республики, а часть — в Германию, Польшу, Великобританию и Израиль.

Решение запретить электросамокаты в Париже основано на итогах городского референдума. В голосовании приняли участие более 100 тыс. жителей Парижа. За запрет высказались 90% участвовавших в референдуме 2 апреля.