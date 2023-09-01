«Дорога смерти»: где в России находится самая опасная трасса

Федеральная автомобильная дорога Р504, известная также как "Колыма" или "Колымский тракт", а также "Дорога на костях" или "Дорога жизни", стала известной своей сложностью и опасностью. Однако, люди, которые регулярно пользуются этой дорогой, не согласны с последним названием и все чаще используют гораздо более устрашающий термин - "Дорога смерти".

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Руками заключенных

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Дорога, соединяющая Якутию и Магаданскую область, является единственной круглогодичной транспортной артерией огромного региона. В настоящее время трудно представить, что все ее две тысячи километров были построены вручную, во многом благодаря усилиям заключенных. Прокладка Колымского тракта началась задолго до войны, в 1932 году. В Советском Союзе это был первый проект такого масштаба, на котором массово задействовали узники ГУЛАГа. Точное количество участников строительства трудно определить, так как тогда никто не вел подробную статистику. Однако, согласно документам, в 1933 году на стройке работало около 11 тысяч человек. В следующем году это число увеличилось почти вдвое. А к 1937 году дошло до 170 тысяч строителей. Работы не прекращались даже в военное время. Сдан же объект был в 1953-м. По разным оценкам, на его строительстве погибло от 250 тысяч до одного миллиона человек. Хоронили их там же — вдоль дороги, а то и под ее полотном. Отсюда и название — «Дорога на костях».

Мистика и не только

Многих людей, склонных верить в мистику, смущает именно огромное количество погибших на строительстве трассы. Впрочем, и без потусторонней силы проблем с Р504 хватает — ведь в условиях вечной мерзлоты не было возможности сделать ее полностью асфальтированной. Поэтому асфальтовое покрытие встречается здесь лишь участками, на некоторых же местах дорога — песчано-щебеночная и кое-где — даже грунтовая. Солженицын характеризовал ее так: «На дорогу это мало похоже, это действительно трасса». В 2003 году началась реставрация трассы — протяженность ее асфальтового покрытия была существенно увеличена. Работы с разной периодичностью идут и по сей день. Правда, до полного окончания пока далеко — полностью асфальтом трассу так и не покрыли, отсутствует и мост через Алдан в районе Хандыги из-за чего в межсезонье сквозной проезд по Р504 пока невозможен. По словам очевидцев, преодолеть всю трассу на легковом автомобиле получится лишь в относительно короткий летний сезон.

Привидения Колымского тракта