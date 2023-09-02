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Тюлень напал на купающихся в море людей в Азербайджане

На одном из пляжей Каспийского моря в Азербайджане тюлень напал на купающихся людей. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале Media.Az.

Отдыхающие засняли, как на двоих мужчин, плавающих в Каспийском море, напал небольшой тюлень. В ролике видно, как купальщики пытаются отбиться от агрессивного млекопитающего.

Предположительно, это произошло на одном из пляжей Баку, однако официально место происшествия не было подтверждено.

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