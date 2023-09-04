Пустошенский могильник: тайна самого аномального места Московской области

Поселок Пустоша, расположенный в Шатурском районе Московской области, привлекает внимание не только своим загадочным названием, но и наличием аномальных явлений, которые наблюдаются здесь, а также во многих других населенных пунктах района. Уфологи связывают эту активность с чудским могильником, который находился на территории Пустоши и где местные жители долгое время занимались выращиванием картофеля.

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История Пустоши

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Исторические источники упоминают Пустошу как деревню Гридино, которая существовала еще в XVII веке и находилась в 7 километрах от Черустей. В то время эта деревня принадлежала Панкрату Вечеслову. В Гридино была построена деревянная церковь, которая спустя два столетия была заменена на кирпичную. А вот поселок Пустоша, который был заложен как рабочий в 1944 году на месте Гридино, возник во время торфоразработок. На базе торфопредприятия был открыт и Шатурский насосный завод. Еще в начале 1980-х годов здесь проживало около 1 тысячи человек, а в поселке были школа, детский сад и ясли, клуб, почта и даже своя больница. Сегодня же о поселке Пустоша говорят как о заброшенном, но на самом деле там до сих пор живут люди. Правда, население Пустоши сейчас сократилось больше чем вдвое.

Аномальные явления

Поселок Пустоша, как и другие деревни, находящиеся в Шатурском районе, оправдывает свои названия, так как в нем происходят разнообразные аномальные явления. К примеру, если верить изданию «100 самых загадочных мест России» под редакцией Оксаны Усольцевой, Пустоша прославилась тем, что здесь обитают гигантские черные змеи, больше похожие на удавов. Такую змею длиной около 3 метров наблюдала в Пустоши заместитель директора Шатурского краеведческого музея Наталья Акимкина. Жители Пустоши и дачники рассказывают о таинственном старике, который выводит из леса заблудившихся путников, а после попросту исчезает. Там же, в лесных угодьях, люди нередко видят другие необъяснимые вещи. Например, женщина, собиравшая ягоды неподалеку от Пустоши, свидетельствовала, как потерялась в зарослях мха, которые были усыпаны огромными ягодами и доходили ей почти до пояса. Женщине едва удалось выбраться из западни.

Пустошенский могильник