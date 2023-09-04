В России откроется выставка с артефактами из стертого с лица земли города

«Он (город. — «Газета.Ру») уникален тем, что самые ранние письменные свидетельства о нем относятся к тому периоду, когда фактически город уже не существовал — это 1389 год. Но самая насыщенная часть жизни Ярополча-Залесского приходилась на более ранний период, конец XI — начало XIII веков», — сообщил младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ВСМЗ Дмитрий Акамеев.

На выставке будут представлены более 370 древних артефактов, относящихся к тому периоду времени, когда был разрушен город. По словам Акамеева, считается, что город был разрушен ордами Батыя в 1239 году, до этого времени Ярополч-Залесский был развитым городам, в котором преобладало ремесленное производство, характерное для народов северо-восточной Руси.