Затопленный поезд метро с пассажирами в Испании попал на видео

На Испанию обрушились мощные дожди. На видео, опубликованное в Telegram-канале «Комсомольская правда: KP.RU», попал затопленный из-за ливня поезд метро с пассажирами в Мадриде.

На кадрах видно, как вода проникает внутрь вагона через щели между дверьми. Она заливает пол под сиденьями, за окнами поезда можно увидеть поток льющейся сверху воды. На других роликах запечатлены затопленные испанские улицы. Сильное течение ломает постройки и уносит автомобили.

По данным канала, из-за обильных осадков было приостановлено железнодорожное сообщение между Мадридом и восточным прибрежным районом Валенсии, а также другими линиями. Кроме того, было принято решение отменить футбольный матч. Власти призвали жителей Мадрида и Толедо не покидать свои дома.