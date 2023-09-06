Театр Иллюзии откроет сезон спектаклями с клоунами и животными

Московский театра иллюзии откроет юбилейный 35-й сезон в сентябре 2023 года.

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В октябре и ноябре 2023 года Московский театр иллюзии готовит несколько громких премьер. В сентябре же было решено показать те спектакли, которые зрители театра уже успели оценить по достоинству и стали по праву воспринимать их как визитные карточки обновленной площадки.

Где иллюзия, там и волшебство, поэтому 35-й сезон стартует с показа фантастического шоу «Карнавал магии» 22 сентября. Разделение человека и исчезновение, прокалывание лампами и пикой, хождение йога на мечах, авторские номера и загадочные иллюзионы, зажигательные танцы и яркая эффектная музыка — это и многое другое для тех, кто любит чудеса! Начало в 19.00.

Днем позже — 23 сентября зрители Московского театра иллюзии попадут в «Дурацкий цЫрк». В исполнении артистов самого нестандартного клоун-театра «Высокие Братья/Tall Brothers» можно будет увидеть жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях, импровизацию, контактную трюковую клоунаду с публикой и другие «смертельные номера». Начало в 18.00.

Неподдельный интерес у зрителей вызовет и «Шоу зверей» с участием экзотических животных и яркой клоунадой 24 сентября. Это насыщенная цирковая программа для всей семьи, где стеклянные фужеры балансируют на острие ножа, вереницы гигантских мыльных пузырей рождаются в воздухе, а очаровательные собачки, носухи, обезьяны и попугаи выполняют фантастические трюки. Цирковое представление сопровождается завораживающим световым шоу. Начало в 14.00.

Не останутся в обиде и любители сказочных историй, для которых будет показан музыкальный спектакль «Женитьба Кощея» 30 сентября. В центре постановки — темный колдун всех времен и народов — Кощей Бессмертный, который объявляет о скорой женитьбе на красавице каких свет не видывал! Все бы ничего, да только сначала новоиспеченному жениху предстоит одолеть русского богатыря, покорить сердце красавицы, научиться искусству подводного обаяния, и только тогда, возможно, предсказания хитрой прорицательницы Бабы-Яги сбудутся. Зажигательные танцы, уморительные приключения, народные гуляния, песни, акробатические номера и, конечно же, магия — не оставят равнодушными не только детей, но и взрослых! Начало в 12.00.

Осенью прошлого года любимый москвичами и их детьми театр открылся на новой удобной площадке — на месте бывшего кинотеатра «Владивосток» в Перово, где был произведен капитальный ремонт здания. Уютный зал на 300 мест позволяет ставить самые необычные эксперименты на сцене с использованием невероятных спецэффектов, секрет которых непросто разгадать зрителям. Трансформация, исчезновения и превращения — все это лишь малая часть тех чудес, которые здесь можно лицезреть воочию.