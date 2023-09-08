Авторский чай Rambler&Co в «Лужниках» в День города Москвы

9 и 10 сентября, в День города Москвы, Rambler&Co откроет свою Медиачайную в «Лужниках». Она будет работать в рамках Московского урбанистического форума, на центральной аллее (недалеко от памятника Ленину).

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В креативном поп-ап пространстве медиахолдинга можно отдохнуть, пообщаться и, конечно, согреться авторским чаем со вкусом девяти СМИ Rambler&Co. Классические – для чтения новостей дня, с яркими цитрусовыми нотками – для поклонников спорта, с травами и специями – для аудитории лайфстайл-проектов.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«“Горячие новости СМИ Rambler&Co – на сайте, в смартфоне, в стакане!” – под таким лозунгом мы организовали креативную экоактивность в “Лужниках” в День города Москвы, решив поздравить жителей и гостей столицы с праздником. Продлить лето и уютно провести время на мероприятии помогут уникальные сорта чая, вдохновлённые нашими СМИ – “Ленты.ру”, “Газеты.Ru”, портала “Рамблер”, “Чемпионата”, “Секрета фирмы”, “Мосленты”, Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru. Стаканчик для чая съедобный – разработка Инновационного центра “Сколково”, а экологичная этикетка с зернами луговых цветов подарит новые эмоции».