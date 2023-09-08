МУРАКАМИ. День рождения Диляры Вагаповой

- Я люблю свой день рождения и радуюсь, когда на сцене проживаю все то, что произошло со мной за год. Внутри меня многое и всем этим хочется делиться с публикой, это возможность встретиться с теми, кто хочет меня обнять, вместе попеть и потанцевать. Так что жду всех! – комментирует Диляра Вагапова.