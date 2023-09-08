МУРАКАМИ. День рождения Диляры Вагаповой
17 сентября, 19:00, VK GIPSY.
Исключительно по рок-н-ролльному и с большой любовью – 17 сентября 2023 года группа «Мураками» приглашает всех на традиционный праздничный концерт, приуроченный ко дню рождения солистки команды Диляры Вагаповой. Только лучшее – в программе хиты, которые любят поклонники, главные композиции альбома «В песнях навсегда» и, безусловно, драйв, тепло и много-много любви!
- Я люблю свой день рождения и радуюсь, когда на сцене проживаю все то, что произошло со мной за год. Внутри меня многое и всем этим хочется делиться с публикой, это возможность встретиться с теми, кто хочет меня обнять, вместе попеть и потанцевать. Так что жду всех! – комментирует Диляра Вагапова.
Уже почти 20 лет группа «Мураками» удивляет слушателей смешением жанров, неожиданной лирикой и сумасшедшей энергетикой, которой подвластно разрушать стены и преодолевать преграды на своем пути. На счету «Мураками» более 20 выпущенных клипов и лирик-видео, 11 полноформатных альбомов, гастроли по всей России и не только, и конечно, выступления на главных фестивалях страны.
В лучших традициях «Мураками» - сильно и ярко, дерзко и откровенно, и, конечно, в полном своем звучании – не пропусти «День рождения Диляры Вагаповой» 17 сентября в VK GIPSY! Будем праздновать!