Большой осенний концерт исполнительницы ASAMMUELL

ASAMMUELL - одна из самых романтичных поп-исполнительниц нового поколения, создающая настоящие гимны для всех девушек с временно разбитым сердцем. Практически каждая песня Ксении Колесник, более известной под сценическим псевдонимом ASAMMUELL, вдохновлена событиями из жизни певицы - «Клуб разбитых сердец», «Сердце не игрушка», «Хорошая» для ценителей любовных историй.

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ASAMMUELL завоевала сердца слушателей благодаря исполнению кавер-версий популярных песен. А став известной в социальных сетях, активно развивает свое собственное творчество.

На сегодняшний день Ксенией записано несколько десятков авторских треков, два сольных альбома, совместные синглы с Mary Gu, Bahh Tee, Егором Натсом, escape, Radjo; ее композиции и клипы играют в эфире федеральных радиостанций и телеканалов.

Большой осенний концерт в клубе «1930 Moscow» станет незабываемым событием для всех поклонников искренней поп-музыки: пронзительные тексты, очаровательный голос, душевный диалог с публикой о личном и самом сокровенном, а также невероятные эмоции, которые исполнительница подарит каждому зрителю. Шоу не обойдется без любимых хитов и приятных сюрпризов от ASAMMUELL.