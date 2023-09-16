Британцам предложили пожить в бывшей тюремной камере

Британцам предложили пожить в квартире, которую обустроили на месте тюремной камеры в бывшем здании суда. Необычное жилье в графстве Йоркшир на севере Англии выставили в аренду, передает Daily Mail .

Жилье можно снять за 750 фунтов стерлингов (около 90 тысяч рублей) в месяц. Внутри есть две спальни, две ванные и просторная гостиная. Сама квартира выглядит как обычное жилье, однако тюремные камеры в подвале сохранили свой изначальный вид. Владелец здания предлагает жильцам использовать их в качестве кладовых за дополнительную плату.