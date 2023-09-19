В Санкт-Петербурге пройдет форум VidMK23 для всех, кто работает в индустрии кино, видео и digital

23-24 сентября. Санкт-Петербург. Форум VidMK23 про видео.

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Для специалистов видеопродакшнов, продюсеров, фрилансеров, маркетологов и всех, кто работает в индустрии Кино, Видео и Digital.

В течение 2-х дней на форуме выступят 40 профессионалов. Практика, опыт, кейсы: о создании кино, рекламы, контента для Youtube, reels, прямых эфиров, о продюсировании, нейросетях, продвижении и управлении видеопродакшном. Это уникальный ивент в сфере видеопродакшна, у которого нет аналогов на российском рынке. Теперь и в Питере + онлайн.

предоставлено пресс-службой

Дополнительный зал для маркетологов, бизнеса, организаторов событий, экспертов и продюсеров онлайн образования - о видео, как самом мощном инструменте для продвижения и обучения.

Выставка актуального оборудования для кино, видео, стримов, мобильной съемки. С возможностью тестирования камер, света и звука.

Залы практики по свету и съемке, монтажу, графике, цветокоррекции, звуку, мобильному монтажу и съемке, нейроконтенту.