Троицкий собор и воин-освободитель: чем примечателен Серпуховский кремль

Одной из главных достопримечательностей Серпухова является кремль, находящийся на Соборной горе в самом центре города. Он до сих пор манит туристов, несмотря на то, что от былого величественного сооружения остались лишь фрагменты стен, фундамент и Троицкий собор. О том, что именно стоит увидеть в этом месте, рассказал Путеводитель по Подмосковью.

© ТК «Звезда»

Одной из значимых достопримечательностей Серпуховского кремля стал памятник воину-освободителю, на котором расположен Вечный огонь. Мемориал выполнен в виде каменного советского солдата, стоящего с опущенным мечом и спасенной маленькой девочкой на руках.

Еще одним местом для обязательного посещения стал Троицкий собор. Это единственное сохранившееся здание на территории кремля. С 1985 по 2011 год внутри собора был музей, однако после его передали Русской православной церкви и начали проводить там богослужения.

Еще больше достопримечательностей и фотографий живописных мест кремля собрано в материале портала Welcome.mosreg.ru.

Серпуховский кремль возвели в 1374 году для того, чтобы защищать город от набегов монголо-татар. В 1556 деревянную постройку заменили на белокаменную для большей надежности. За всю историю существования кремль ни разу не был взят приступом.