Троицкий собор и воин-освободитель: чем примечателен Серпуховский кремль
Одной из главных достопримечательностей Серпухова является кремль, находящийся на Соборной горе в самом центре города. Он до сих пор манит туристов, несмотря на то, что от былого величественного сооружения остались лишь фрагменты стен, фундамент и Троицкий собор. О том, что именно стоит увидеть в этом месте, рассказал Путеводитель по Подмосковью.
Одной из значимых достопримечательностей Серпуховского кремля стал памятник воину-освободителю, на котором расположен Вечный огонь. Мемориал выполнен в виде каменного советского солдата, стоящего с опущенным мечом и спасенной маленькой девочкой на руках.
Еще одним местом для обязательного посещения стал Троицкий собор. Это единственное сохранившееся здание на территории кремля. С 1985 по 2011 год внутри собора был музей, однако после его передали Русской православной церкви и начали проводить там богослужения.
Еще больше достопримечательностей и фотографий живописных мест кремля собрано в материале портала Welcome.mosreg.ru.
Серпуховский кремль возвели в 1374 году для того, чтобы защищать город от набегов монголо-татар. В 1556 деревянную постройку заменили на белокаменную для большей надежности. За всю историю существования кремль ни разу не был взят приступом.
В конце XVII века здание за ненадобностью пришло в упадок, а пожары и отсутствие ремонта привели к тому, что некоторые башни обвалились. Позже и деревянные стены (то, что от них осталось) были разобраны. Сейчас Серпуховский кремль снова стал точкой притяжения для туристов, сотни людей приезжают увидеть место, где стояло величественное сооружение.