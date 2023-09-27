В последнее время Индия по плотности населения приближается к Китаю.

Люди мигрируют из сельской местности в крупные города в поисках лучших условий жизни.

Из-за больших темпов роста населения, города не успевают полноценно расширять, в результате там неконтролируемо образуются огромные районы из трущоб.

Трущобы являются большой проблемой в Индии, особенно в таких крупных городах как Мумбаи и Дели. По оценкам, около 60% городского населения Индии живет в трущобах. Эти районы характеризуются плохими жилищными условиями, перенаселенностью, антисанитарией и отсутствием доступа к чистой воде.

Как выглядят индийские трущобы показал в своем видео блогер @Travelnobaggage.