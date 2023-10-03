Московский театр иллюзии возродит динозавров
Премьера спектакля-фэнтези для всей семьи «Осторожно, Динозавры!» состоится в Московском театре иллюзии 14 октября и 18 ноября 2023 года.
«Идея сделать не просто шоу, а полноценный спектакль с сюжетной линией при участии реалистичных динозавров возникла у меня после того, как я поработал в театре кукол. Там были маленькие, кукольные динозавры, очень красивые, но мне хотелось создать нечто более масштабное. Так появился первый в России спектакль с участием огромных динозавров», — поделился автор идеи Юрий Квинт.
В основе истории — спор между генетиком Юрским и палеонтологом Зябликовой о том, можно ли возродить динозавров в современных условиях. Зрители вместе с героями перенесутся из научной лаборатории в настоящие джунгли Амазонки, встретятся с предводителем местного племени и познакомятся с динозаврами разных периодов: тираннозаврами, спинозавром, трицератопсом, раптором.
Юрий Квинт отмечает, что на создание одного динозавра может уйти до полугода:
«Мы сами занимаемся производством динозавров: от идеи до реализации, прорабатывая каждую мельчайшую деталь — кожу, глаза, зубы. Абсолютно все делается вручную».
Спектакль «Осторожно, Динозавры!» дополнится оригинальным световым решением, современными мультимедийными элементами, хореографическими номерами от артистов балета театра иллюзии.
Автор идеи, художник — Юрий Квинт
Автор сценария — Софья Лежнева
Режиссер-постановщик — Елена Чубинская
Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)
Продолжительность спектакля: 1 час без антракта
Начало премьерных показов в 14.00