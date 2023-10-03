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Московский театр иллюзии возродит динозавров

Премьера спектакля-фэнтези для всей семьи «Осторожно, Динозавры!» состоится в Московском театре иллюзии 14 октября и 18 ноября 2023 года.

Московский театр иллюзии возродит динозавров
© Фотоматериалы предоставлены пресс-службой «Московского театра иллюзии»

«Идея сделать не просто шоу, а полноценный спектакль с сюжетной линией при участии реалистичных динозавров возникла у меня после того, как я поработал в театре кукол. Там были маленькие, кукольные динозавры, очень красивые, но мне хотелось создать нечто более масштабное. Так появился первый в России спектакль с участием огромных динозавров», — поделился автор идеи Юрий Квинт.

В основе истории — спор между генетиком Юрским и палеонтологом Зябликовой о том, можно ли возродить динозавров в современных условиях. Зрители вместе с героями перенесутся из научной лаборатории в настоящие джунгли Амазонки, встретятся с предводителем местного племени и познакомятся с динозаврами разных периодов: тираннозаврами, спинозавром, трицератопсом, раптором.

Юрий Квинт отмечает, что на создание одного динозавра может уйти до полугода:

«Мы сами занимаемся производством динозавров: от идеи до реализации, прорабатывая каждую мельчайшую деталь — кожу, глаза, зубы. Абсолютно все делается вручную».

Спектакль «Осторожно, Динозавры!» дополнится оригинальным световым решением, современными мультимедийными элементами, хореографическими номерами от артистов балета театра иллюзии.

Автор идеи, художник — Юрий Квинт

Автор сценария — Софья Лежнева

Режиссер-постановщик — Елена Чубинская

Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)

Продолжительность спектакля: 1 час без антракта

Начало премьерных показов в 14.00

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