Московский театр иллюзии возродит динозавров

«Идея сделать не просто шоу, а полноценный спектакль с сюжетной линией при участии реалистичных динозавров возникла у меня после того, как я поработал в театре кукол. Там были маленькие, кукольные динозавры, очень красивые, но мне хотелось создать нечто более масштабное. Так появился первый в России спектакль с участием огромных динозавров», — поделился автор идеи Юрий Квинт.