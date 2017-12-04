«Больше всего я боялась инфекций»

Наталья искала способ попрактиковать свой английский, а нашла мужа из Ганы и уехала жить за ним буквально в другой мир. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ Натальи о жизни в Гане.

Я родилась в Санкт-Петербурге. Получила педагогическое образование. На момент нашего знакомства с мужем работала учителем английского языка и искала способы, чтобы попрактиковать свои навыки. На одной из конференций познакомилась с африканскими студентами, а через них — со своим будущим мужем. Уже через год мы стали задумываться о поездке в Гану, чтобы познакомиться с его родителями.

Мама мужа отнеслась с опаской к нашим отношениям. В Африке есть своеобразные предрассудки по поводу белых женщин. Она боялась, что я запрещу Франку общаться с ними или не дам видеться с внуками. Отец мужа отнесся более лояльно, он доверяет выбору сына. Однако несмотря на все опасения, по приезде в Гану меня ждала очень теплая встреча.

Первые ощущения

С самого начала наших отношений я понимала, что, если дело дойдет до свадьбы, после окончания учебы мы вместе уедем к нему на родину. Меня беспокоило, смогу ли я там жить. Но я настолько любила этого человека, что мне оставалось полюбить его страну в таком виде, в каком она есть. И это оказалось несложно.

Вскоре на свет появился наш старший сын. Для меня было важно родить ребенка в России: я боялась родов в незнакомой стране. Через год после рождения первенца мы собрали наше небольшое имущество и улетели в Африку.

Первое время мне казалось, что я попала на другую планету. Это же противоположная часть мира! Меня удивляло абсолютно все: приветливые люди, непривычные запахи и необычные традиции. Еще в России я переживала о местной кухне, но с этим проблем не возникло. Можно найти практически все знакомые продукты или заменить их другими. И даже тот факт, что некоторые блюда они привыкли есть руками, стал для меня обыденностью.

Больше всего я боялась инфекций, о которых так наслышаны россияне. Однако нам повезло, и подобные недуги нас миновали. Единственная болезнь, которая представляет реальную опасность — малярия. Но если ее своевременно лечить, она проходит в течение трех дней.

По приезде в Гану мы оказались в сложной ситуации. Муж не сразу смог сдать квалификационный экзамен и получить работу. Нам помогали родственники, и мы ни в чем не нуждались, но без дела сидеть я не могла. Так пришла мысль создать интернет-магазин африканских товаров. Уже тогда я вела блог, поэтому мои подписчики стали нашими первыми клиентами. Магазин существует чуть больше года, и прогресс нас радует, ведь начинали мы практически с нуля.

Жизнь на виду

Гана — не лучшее место для интроверта. Местные жители очень приветливы и открыты. Они привыкли обсуждать друг друга, вся их жизнь проходит на виду у общества. Будучи белым человеком в Гане, надо сразу себя настраивать, что все взгляды будут прикованы лишь к вам. Даже я при виде европейца не могу отвести взгляд — настолько мы выбиваемся из общей картины. Ну и помимо этого ганцам интересно, ведь в России тоже с удивлением смотрят на африканцев.

Часто местные жители подходят знакомиться. Они хотят подружиться, сфотографироваться, расспросить о жизни и даже пригласить в гости. Ганцы ценят, когда приезжие говорят с ними на одном уровне, а если еще скажут пару слов на местном языке, то станут для них другом навеки. Даже если они переходят определенные границы, лучше им это простить и не нарываться на конфликт. Просто принять, что они вот такие.

Маленькие дети всегда приветствуют белого человека песенкой о нем. В ответ надо улыбнуться и помахать рукой. Первое время это вызывает только положительные эмоции — чувствуешь себя суперзвездой. Но со временем начинает надоедать, ведь каждый твой шаг сопровождается окликами или песенками. Впрочем, с этим я тоже смирилась.

Россия глазами ганцев

Все ганцы разные, как и люди любой национальности. В Гане много народностей со своими особенностями. Исторически разный опыт делает их непохожими друг на друга. Основная народность — ашанти. Они очень гордые, считают себя главной кастой. Но есть черта, объединяющая абсолютно всех ганцев, — патриотизм. Все очень гордятся тем, что они родом из Ганы. Мне кажется, что россияне и ганцы даже в чем-то схожи. Только определенные черты свойственные русским, в Гане проявляются в несколько раз ярче.

У ганцев очень смутные представления о нашей родине. Для них Россия — богатая европейская страна с огромным количеством вакансий на рынке труда и высокими зарплатами. Все их знания сводятся к тому, что в России круглый год холодно и снежно. Им кажется, что у нас все устроено так, как в Западной Европе. Ганцы очень хотят приехать на заработки к нам. Но когда им говоришь, что Россия — не самое лучшее место для африканца, они отказываются в это верить.

Холодное лето, жаркая осень

Сейчас мы живем в небольшом городке в 400 километрах от столицы. Это региональный центр с населением в 300 тысяч человек, несколькими больницами, парой хороших отелей и универсамом. У нас просторный дом с двором и огородом, где растут папайя, апельсины и платаны. Здесь, чисто, зелено, не так пыльно и душно, как в столице.

Наш город располагается в центральной части Ганы. Здесь не так влажно, как на юге, но и не так сухо и жарко, как на севере. Такой вот баланс. Самое прохладное время года — это июнь-август, так называемый сезон дождей. В это время солнца почти нет, а температура воздуха — 26-28 градусов. В декабре наступает сезон засухи, начинают дуть холодные ветра из Сахары. В это время тоже становится холодно по ночам, а днем солнца не видно из-за пыльной взвеси в воздухе, которую также приносит ветер. Самое жаркое время — это октябрь-ноябрь и март-май, когда температура поднимается до 36-38 градусов, а воздух становится влажным из-за дождей.

Мне достаточно комфортно жить в таком климате. Однако под палящим солнцем особо гулять не получается — из дома мы выходим после 16. В каждой комнате под потолком есть вентиляторы, но сейчас мы их почти не используем, видимо, привыкли.

Ганские странности

Я вынуждена соблюдать ганские традиции и обычаи, ведь на мне лежит ответственность за честь мужа. Например, с приходом гостей я должна обслужить их, проявляя максимум гостеприимства. Некоторыми традициями мы можем пренебречь. Муж не должен готовить и выполнять женскую работу, но Франк помогает мне и считает, что ничего страшного в этом нет. Один из самых необычных устоев, который я долго не могла понять, — безвозмездный долг. В Гане принято просить деньги и давать их в долг без возврата. Со временем я просто приняла это как должное. Передала дела такого характера мужу, ведь он больше в этом разбирается. Я могу ему доверять, потому что точно знаю, что нас он не обделит.

Одна из самых странных традиций для нашего менталитета — ганские похороны, мероприятие, к которому готовятся месяцами. Покойник может храниться в морге долгое время, пока родственники всем миром собирают деньги, печатают баннеры, шьют одежду, а также заказывают особый гроб в форме мобильного телефона или Библии. По этому случаю организуют целое торжество, которое могут рекламировать даже в местных СМИ.

Со стороны это выглядит как праздник: громкая музыка, веселые танцы. Они даже нанимают танцоров, которые несут гроб пританцовывая. Если усопший — пожилой человек, то это скорее празднование жизни, чем оплакивание смерти. Просто это другое понимание ситуации, людям с нашим менталитетом этого не понять.

Дешевая Гана

Цены на аренду жилья очень разнятся в зависимости от региона. Арендовать крошечный домик в столице стоит около 350 долларов в месяц, в то время как за несколько сотен километров дом с участком обойдется в 70-75 долларов. Плату обычно берут за два года вперед.

В Гане чаще всего покупают землю, на которой строят просторные одно-двухэтажные дома, а вот квартиры приобретают редко. Кирпичи изготавливают вручную, сушат на солнце, а потом укладывают стены.

Средняя зарплата в стране — 250-300 долларов. Как ни странно, цены на продукты в Гане сопоставимы с российскими. Если бы вы оказались здесь с 50 долларами в кармане, то смогли бы позволить себе очень многое. Нам, например, этой суммы хватило бы на то, чтобы: снять наш дом на 2,5 недели или номер в среднем отеле на сутки, оплатить воду или газ за 4 месяца, купить 35 порций риса с соусом и курицей у уличных торговок или 14 обедов в KFC, оплатить 2,5 недели учебы в неплохой частной школе или купить около 30 гигабайт мобильного интернета.

Дефицит врачей

Медицинскую страховку в Гане ввели не так давно, но работает она плохо. Государство задерживает выплаты сотрудникам, что ставит больницы в неудобное положение. Большинство услуг все равно остаются платными, включая многие базовые расходные материалы. Медицинские услуги в Гане дорогие, и доступны они далеко не всем. В больнице, где работает мой муж, он единственный врач, и это не редкость.

Существует большое количество частных клиник, а в столице можно найти любого специалиста. Но чем дальше от крупных городов, тем хуже ситуация. Непрофессионализм, халатность и нехватка аппаратуры — основные проблемы здравоохранения в Гане.

Врачи занимают особое положение в обществе. Они хорошо зарабатывают и пользуются всеобщим уважением. Врач узкой специализации может одновременно работать в разных городах по всей стране: в понедельник он в одном, во вторник — в другом, в среду — в третьем.

Местное образование

Ганские государственные школы похожи друг на друга: небольшие желто-коричневые одноэтажные здания, построенные вокруг футбольного поля. Каждое здание — класс, внутри лишь парты и доска с мелом. В классе темно: лампочек нет, свет поступает через окна. Местные школы шокируют меня до сих пор.

Большинство частных учебных заведений мало отличается от государственных. Они огорожены заборчиком, стены выкрашены в яркие цвета, во дворе площадка, внутри — все те же унылые парты и голые стены. Триместр обучения в частной школе будет стоить примерно 250-300 долларов.

Несмотря ни на что, ганское образование считается очень неплохим, а английский язык отличается высокой грамотностью. Для своих детей я мечтаю о дистанционном обучении по российской программе. Или же о достойной школе, которую можно найти и здесь.

Поживем — увидим

Мой выбор родители приняли и одобрили не сразу, но сейчас души не чают в зяте. От знакомых я никогда не слышала негатива по отношению к нашему союзу, за что им безмерно благодарна.

Сейчас я приехала с детьми погостить к родным в Россию. Мне очень хотелось, чтобы дети увидели свою вторую родину. Живя в Гане, они знают совершенно иной мир, я хочу дать им возможность видеть обе страны и адаптироваться к разным условиям жизни.

Желания вернуться пока нет. На данный момент в Гане у мужа больше профессиональных перспектив, и мы чувствуем себя комфортно, даже несмотря на то, что живем в стране третьего мира. Что будет дальше, поживем — увидим.