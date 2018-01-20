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Чем может быть опасна русская баня
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Чем может быть опасна русская баня 

Русская Семерка 20 января 2018
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Несмотря на доказанную пользу русской бани, это национальное средство поддержания организма в тонусе может быть очень вредным и даже опасным для многих людей. Спектр негативных факторов очень широк: начиная от элементарной антисанитарии и заканчивая слишком агрессивным воздействием высоких температур и влажности на организм больных людей.

Осторожно: грибок!

Антисанитария стала настоящим бичом многих общественных бань. Условия в помывочных залах и парных способствуют тому, что колонии болезнетворных грибов и бактерий расцветают в них пышным цветом. Согласно санитарным нормам полки и тазы в общественных банях обязательно должны обрабатываться антибактериальными средствами, но это правило мало где соблюдается.
В общественной бане легко заразиться грибком ног, кожными и даже венерическими заболеваниями, возбудители которых могут долгое время жить в микропорах влажной древесины. Но даже если вы ходите только в свою собственную баню, все равно необходимо обрабатывать все деревянные поверхности обеззараживающими средствами, особенно если баней пользуются не только взрослые, но и дети.

Мужчинам не рекомендуется

Вторая опасность русской бани касается мужчин. Мужская репродуктивная система крайне чувствительна к высоким температурам. Если мошонка постоянно находится в слишком жарких условиях, сперматозоиды становятся вялыми и даже погибают. Зачать ребенка становится крайне сложно.
Именно по этой причине джентльменам репродуктивного возраста не рекомендуется носить тесные трусы, прижимающие мошонку к паху, а также часто париться в бане или сауне. Оптимальный температурный режим для сперматозоидов — +34/+35,5°C.

Берегите сердце

Для сердечников и гипертоников русская баня категорически противопоказана. Высокая температура и влажность создают слишком большую нагрузку на сердечную мышцу, расширяя сосуды и вынуждая и без того слабое сердце работать в несколько раз интенсивнее.
В лучшем случае человек с сердечно-сосудистым заболеванием почувствует в бане сильную слабость и нехватку воздуха, в худшем — его увезет скорая — с инфарктом или инсультом. Русская баня может быть полезна только исключительно здоровым людям с сильным сердцем.

Хронические заболевания и опухоли

Высокая температура в русской бане, особенно в парной, приводит к обострению хронических заболеваний. Напрасно многие считают, что хорошая банька лечит от всех болезней, — это не так. При малокровии, варикозе, склерозе сосудов, эпилепсии, туберкулезе легких, язве желудка, гепатите и любых новообразованиях в организме ходить в баню категорически не рекомендуется.
Больной человек может не только подвергнуть опасности окружающих, если болен, например, туберкулезом или гепатитом, но и серьезно ухудшить свое собственное здоровье. Людям со злокачественными новообразованиями вообще следует забыть о бане. Высокая температура и влажный пар могут спровоцировать быстрый рост опухоли. Противопоказана русская баня также детям до 12 лет и пожилым людям. Для них этот вид водных процедур приносит больше вреда, чем пользы.
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