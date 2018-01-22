Почему казнь на виселице считалось нечистой

Самыми популярными видами казни в Средневековье были обезглавливание и повешение. Причем применялись они к людям разных сословий. Обезглавливание применялось в качестве наказания знатных людей, а виселица была уделом безродных бедняков. Так почему же аристократии рубили голову, а простонародье вешали? Обезглавливание — удел королей и дворян

Этот вид смертной казни применялся повсеместно на протяжении многих тысячелетий. В средневековой Европе такое наказание считалось «благородным» или «почетным». Отрубали голову в основном аристократам. Когда представитель знатно рода клал голову на плаху, он проявлял смирение.

Обезглавливание мечом, топором или секирой считалось наименее мучительной смертью. Быстрая кончина позволяла избежать прилюдной агонии, что было важно представителям благородных семейств. Толпа, жаждущая зрелищ, не должна была видеть низкие предсмертные проявления.

Также считалось, что аристократы, будучи смелыми и самоотверженными воинами, подготовлены именно к смерти от холодного оружия.

Многое в этом деле зависело от умений палача. Поэтому часто сам осужденный или его родственники платили большие деньги, чтобы он сделал свое дело с одного удара.

Обезглавливание приводит к моментальной смерти, а значит, избавляет от неистовых мучений. Приговор в исполнение приводился быстро. Осужденный клал голову на бревно, которое должно было быть не более шести дюймов толщиной. Это значительно упрощало казнь.

Аристократический оттенок этого вида наказания нашел свое отражение и в книгах, посвященных эпохе Средневековья, увековечив тем самым его избирательность. В книге «История мастера» (автор Кирилл Синельников) есть цитата: «…казнь благородная — отсечение головы. Это тебе не повешение, казнь черни. Обезглавливание — это удел королей и дворян». Повешение

Если к лишению головы приговаривали дворян, то на виселицу попадали преступники-простолюдины.

Повешение — самая распространенная в мире казнь. Этот вид наказания с древних времен считается позорным. И объяснений тому несколько. Во-первых, считалось, что при повешении душа не может выйти из тела, как бы оставаясь у него в заложниках. Таких покойников называли «заложными».

Во-вторых, умирать на виселице было мучительно и больно. Смерть не наступает моментально, человек испытывает физические страдания и несколько секунд остается в сознании, прекрасно осознавая приближение конца. Все его мучения и проявления агонии при этом наблюдают сотни зевак. В 90% случаев в момент удушения расслабляются все мышцы тела, что приводит к полному опорожнению кишечника и мочевого пузыря.

У многих народов повешение считалось нечистой смертью. Никому не хотелось, чтобы после казни его тело болталось на виду у всех. Поругание выставлением напоказ — обязательная часть этого вида наказаний. Многие считали, что такая смерть — самое худшее, что может случиться, и уготована она только предателям. Люди вспоминали Иуду, который повесился на осине.

Приговоренный к виселице должен был иметь три веревки: первые две толщиной в мизинец (тортузы) были снабжены петлей и предназначались для непосредственного удушения. Третья называлась «жетоном» или «броском» — она служила для сбрасывания приговоренного к виселице. Казнь завершал палач, держась за перекладины виселицы, он коленом бил в живот приговоренного. Исключения из правил

Несмотря на четкое разграничение по принадлежности к тому или иному сословию, бывали исключения из устоявшихся правил. Например, если знатный дворянин насиловал девушку, которую ему поручили на попечительство, то он лишался своего дворянства и всех привилегий, связанных с титулом. Если во время задержания он оказывал сопротивление, то его ждала виселица.

Среди военных к повешению приговаривались дезертиры и предатели. Для офицеров такая смерть была настолько унизительной, что часто они совершали самоубийство, не дожидаясь исполнения назначенного судом наказания.

Исключение составляли случаи государственной измены, при которых дворянин лишался всех привилегий и мог быть казнен как простолюдин.