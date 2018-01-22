План Гитлера Ost: тотальная «зачистка» СССР

Большую часть населения оккупированного СССР и других завоеванных стран гитлеровцы после своей победы во Второй мировой войне собирались уничтожить либо сослать в Сибирь — фашисты намеревались таким образом расчистить жизненное пространство для нацистской Германии. Планируемая «зачистка» Советского Союза

Проект генплана «Восток» (Ost) по заданию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера подготовил оберфюрер СС Конрад Мейер. Окончательный вариант документа по порабощению и уничтожению народов СССР датирован 28 мая 1942 года. Еще до нападения на Советский Союз в начале 1941 года Гитлер говорил в своей речи перед командованием вермахта о необходимости «тотального уничтожения СССР».

В апреле того же года командующий сухопутными войсками Третьего рейха В. Браухич издал приказ о незамедлительной ликвидации всякого, кто окажет любое сопротивление на оккупированной немцами территории. «Рехскомиссар по укреплению немецкой расы» Генрих Гиммлер получил от Гитлера поручение о создании новых поселений, которые должны появиться по мере того, как нацистская Германия будет расширять свое жизненное пространство на востоке.

В июле 1940 года Гитлер перед высшим командованием вермахта так изложил свою концепцию раздела территорий СССР: Украину, Белоруссию и Прибалтику Германия оставляет себе, а северо-запад России, включая Архангельскую область, переходит к финнам. Подготовленный службами Гиммлера план Ost предполагал депортацию или уничтожение свыше 80% населения Литвы, более 60% жителей Западной Украины, 75% белорусов, половину латышей и эстонцев. Москву и Ленинград гитлеровцы собирались сровнять с землей, а все население этих городов полностью уничтожить.

Частью плана было разобщение народов оккупированных территорий, поэтому на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике нацисты всячески поощряли националистические настроения. В марте 1941 года в Германии создали специальную структуру для контроля эксплуатируемого населения СССР. Она получила аналогичное с планом Ost название.

Одной из главных задач этого «штаба экономического руководства» была разработка схемы, по которой СССР в кратчайшие сроки превращался в сырьевой придаток Третьего рейха. Пособникам нацистов обещались определенные территориальные уступки: Румыния могла претендовать на земли Бессарабии и Северной Буковины, венграм сулили бывшую Восточную Галицию (территория Западной Украины).

Собираясь колонизировать Советский Союз, фашисты по генплану Ost намеревались заселить «истинными арийцами» свыше 700 квадратных километров СССР. Они заранее разделили сельхозугодия, наметили административные округа (районы Ленинграда, Крыма и Белостока). Ленинградский округ назвали Ингеромландией, Крымский — Готским округом, а Белостокский получил название Мемель-Нарев.

Эти территории предполагалось «очистить» от более чем 30 миллионов человек — коренных жителей данных районов. В основном «расово неполноценных» гитлеровцы намеревались переместить в Западную Сибирь, за исключением евреев — их фашисты планировали уничтожить.

Согласно Второму генеральному плану поселений, готовому к декабрю 1942 года, к «онемечиванию», по мнению гитлеровцев, годились разве что прибалтийские народы. Из литовцев, латышей и эстонцев фашисты хотели сделать начальников над остальными рабами. Некоторые прожектеры плана Ost, в частности, Вольфганг Абель, высказывались за полное уничтожение русских на территории оккупированного СССР. Оппоненты возражали: дескать, это политически и экономически нецелесообразно. Как поступали с «оst»атками

Российские историки воспринимают план Ost как поистине «каннибальский документ», цель которого — полное уничтожение славянского населения в Советском Союзе. Несмотря на явное прожектерство этой задумки, гитлеровцы все же осуществили часть своего плана — во время Второй мировой на территории СССР они уничтожили. более 7 миллионов мирного населения, в том числе евреев.