Кого не призывали в армию во время войны

Количество освобожденных от призыва на военную службу в действующую армию во время Второй мировой в СССР во многом зависело от величины и стратегической важности того или иного населенного пункта. В Москве бронь имели свыше 40% мужчин призывного возраста, тогда как в деревнях этот показатель не превышал и 5%. Освобожденное начальство

В первую очередь освобождались от призыва на фронт руководящие работники — председатели крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов партии. Часто на оккупированной территории они возглавляли партизанские отряды, действовавшие в тылу врага. В деревнях призывали зачастую всех, кто подходил по состоянию здоровья. Нередко в селе во время войны оставались одни женщины, старики и несовершеннолетние дети. Также имели броню директора заводов, фабрик и других предприятий, особенно представлявших стратегическую важность в условиях военного времени. При подступах гитлеровцев к городу руководители предприятий эвакуировали оборудование в дальние регионы СССР и сами отправлялись туда налаживать производство. Не подлежали призыву и специалисты среднего звена заводов и фабрик, многие квалифицированные рабочие предприятий, сотрудники учреждений, отвечающих за жизнеобеспечение и безопасность населенных пунктов. Работники идеологического фронта

Освобождались от призыва и многие спортсмены. В качестве примера можно привести историю четверых братьев Старостиных, известных футболистов «Спартака» . Они, имевшие бронь, по версии следствия, за деньги помогали «откосить» от фронта десяткам других военнообязанным и при этом распространяли антисоветскую агитацию. Всех четверых и еще несколько человек из спортобщества «Спартак» в результате посадили в лагеря ГУЛАГа. Кстати, случаи «отмазывания» от армии и выдачи липовой брони во время Великой Отечественной войны были нередки. К уголовной ответственности по таким делам были привлечены десятки военкомов и работников призывных комиссий.

Национальная особенность призыва

В действующие военные части не призывали представителей некоторых национальностей, являвшихся гражданами СССР: немцев, румын, финнов, болгар, греков, турок, японцев, корейцев, китайцев, венгров и австрийцев. Они должны были состоять в так называемых рабочих колоннах — трудовых подразделениях Красной Армии, что-то вроде стройбатов. Поляки, литовцы и латыши, чехи и эстонцы также поначалу не подлежали призыву. В 1942 году ввели запрет на призыв горцев — уроженцев Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Почему случилась «сучья война»

Не призывали на фронт осужденных по политической 58-й статье. До 1943 года броня была у воров и бандитов и отбывающих срок за бытовые преступления. Затем, когда в войне произошел перелом и Красной Армии потребовались свежие силы, дошел черед и до них. Бандитам, ворам в законе служить не велел воровской кодекс, но многие из них из патриотических соображений этими условностями пренебрегли. В результате по окончании Великой Отечественной, когда отвоевавшие воры взялись за старое и снова оказались на зоне, законники старой формации их уже не считали авторитетами. Эти разногласия между «ссученными» ворами-ветеранами и не воевавшими авторитетами вылились в так называемые сучьи войны с многочисленными жертвами по обе стороны. «Больная» причина