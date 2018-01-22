Кем был Евпатий Коловрат на самом деле

В декабре 1237 года войско монгольского хана Батыя вторглось в пределы Руси. Первой из русских земель разорению подверглось Рязанское княжество. Это событие описано во многих древних летописях. Сохранилось и художественное произведение — «Повесть о разорении Рязани Батыем». Оно содержит множество деталей, о которых не сообщается в летописях. Среди прочего, там рассказывается о подвиге Евпатия Коловрата.

Согласно «Повести», Евпатий Коловрат был одним из знатных бояр Рязанского княжества. Когда его застигла весть о нашествии Батыя на Рязань, он находился в Чернигове вместе с одним из рязанских князей, Ингварем Ингваревичем. Очевидно, Коловрат был одним из бояр княжеской свиты. Когда Коловрат узнал о нашествии монголо-татар, он бросил своего князя и с малой, как пишут, дружиной (очевидно, это была собственная дружина боярина, не князя) помчался из Чернигова к Рязани. Но на месте Рязани Коловрат увидел только трупы и пепелище. Тем не менее, ему каким-то образом удалось собрать дружину в 1700 человек и выступить по следам Батыя. Нагнал он войско грозного завоевателя уже где-то в Суздальской земле.

Там дружина Коловрата внезапно напала «на станы Батыевы. И начали сечь без милости, и смешалися все полки татарские. И стали татары точно пьяные или безумные. И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись… Почудилось татарам, что мёртвые восстали».

Устрашённый Батый направил, чтобы захватить Евпатия живьём, богатыря Хостоврула, сына своего шурина. Но Коловрат разрубил Хостоврула пополам. Татары смогли одолеть дружину Коловрата только с помощью стенобитных катапульт. Евпатий погиб. Его тело принесли Батыю. Хан похвалил храбрость сражённого врага и отдал его тело взятым в плен его дружинникам, которых, из уважения к доблести их предводителя, отпустил. Некоторые редакции «Повести» сообщают дополнительные сведения об Евпатии. В частности, по отчеству он был Львович. Дружинники привезли его тело в Рязань, где оно было торжественно похоронено в январе 1238 года.

Теперь попробуем разобраться в этих сведениях и сопоставить их с известными фактами. «Повесть», как положено героическому сказанию, изобилует фантастическими эпизодами и эпическими преувеличениями. Понятно, что использовать стенобитные орудия против живой силы в полевом сражении — абсолютно неэффективно, и что эти орудия (именовавшиеся на Руси «пороками») упомянуты только для того, чтобы подчеркнуть ярость Коловратовой дружины. Видимо, именно «пороки» больше всего поразили русских из всего военного арсенала монголов, и русские приписали этим орудиям свойства чудо-оружия.

Непонятно, откуда Коловрат, по прибытии в Рязанскую землю, смог собрать дружину из 1700 храбрых и могучих мужей, если Рязанская земля перед этим подверглась опустошению, и все ратные люди полегли в битвах. Если это не полный вымысел, то невольно спрашивается: где же и почему они отсиживались в то время, когда их земляки гибли в неравной борьбе с захватчиками?

Впрочем, древние источники всегда грешат преувеличениями в том, что касается численности войск, количества жертв войн, масштабов стихийных бедствий и т.д. Само упоминание того, что Коловрат перед погребением был отпет в соборе Рязани, показывает, что город отнюдь не был полностью разрушен монголами, если, конечно, эпизод с торжественными похоронами не был придуман позднее.

Но есть подробности, которые было незачем придумывать. Так, сын шурина Батыя назван по имени — Хостоврул. Это имя явно не монгольское и не тюркское. Насколько известно, до сих пор никто из историков не пытался объяснить ни его происхождение, ни то, откуда автору «Повести» могло быть известно имя сына ханского шурина.

«Повесть» известна по нескольким спискам, древнейшие из которых — не ранее второй половины XVI века, то есть отстоят от описываемых событий более чем на три столетия. Правда, сопоставляя их с другими памятниками, знатоки древнерусской литературы считают, что «Повесть» была сложена до конца XIII века. Но следует иметь ввиду, что датировки других памятников, относимых к этому времени, тоже гипотетичны.

Историки сомневаются в существовании самого князя Ингваря Ингваревича, если это, конечно, не Ингварь Игоревич, рязанский князь, правивший с 1217 года. Правда, он умер в 1235 году, но известие об его смерти в том году единичное, и нельзя исключать, что он был жив и в 1237 году. «Повесть» рассказывает, что в Рязани оказали сопротивление Батыю князья Юрий и Олег Ингваревичи (то есть его сыновья), и оба погибли. С каким именно князем мог находиться в Чернигове Коловрат, в точности установить невозможно. Но нет ничего невозможного в том, что он там был на момент Батыева вторжения. Как известно, рязанские князья были ветвью Ольговичей, княживших в Чернигове. Между двумя княжескими домами поддерживались близкие отношения.

Несмотря на обилие неправдоподобных деталей, вполне объяснимых жанром героического произведения, Евпатий Коловрат вполне может быть признан исторической личностью. Нет никаких противопоказаний тому, что рязанский боярин с таким именем действительно был, что он в декабре 1237 года находился в дружественном Рязани Чернигове, что он не успел на родину до решающей схватки земляков с Батыевой ратью, что он с толпою уцелевших воинов нападал на какие-то отставшие отряды монголов (партизанил, иначе говоря). Народная молва со временем приписала Евпатию невиданные подвиги и вплела его в сюжет героической саги.

Кстати, Коловрат это не фамилия, как почему-то многие думают. Фамилий в те времена на Руси вообще не было. По отцу, как уже сказано, Евпатий был Львовичем. Коловрат могло быть прозвищем либо вторым именем. Князья Рюрикова дома носили в то время славянские и скандинавские имена, и больше известны именно под ними, а не под христианскими именами, дававшимися им при крещении.

Вплоть до XVII века на Руси даже среди дворян сохранялась традиция называться вторым именем, связанным с каким-то человеческим качеством или чувством (Удача, Потеха, Обида, Истома и т.д.). Коловрат значит обращающийся, поворачивающийся. Возможно, этим прозвищем он был наделён за свою ловкость в рукопашном бою. Популярная ныне этимология имени Коловрат от обращения солнца по небосводу не имеет научного подтверждения.