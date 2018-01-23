Как выбивали правду КГБ и ЦРУ

«Сыворотка правды»: какие виды использовали КГБ и ЦРУ

О «сыворотке правды», при помощи которой из человека можно помимо его воли вытянуть любые известные ему сведения, часто упоминается в триллерах и конспирологических источниках. А существует ли она в реальности и действительно ли использовалась спецслужбами в их работе? Что называют «сывороткой правды»?

На самом деле «сыворотка правды» — это понятие условное. Строго говоря, сывороткой называется продукт, который остается после сворачивания и процеживания молока. А под «сывороткой правды» понимается ряд веществ, способных развязать язык тому, от кого нужно получить информацию. Научное название метода — «наркоанализ». Раньше для этого применяли пытки, но с открытием подобных психоактивных препаратов методы дознания стали более гуманными.

Само появление термина «сыворотка правды» относят к началу 20-х годов прошлого столетия. В 1922 году американский врач Роберт Эрнест Хауз опубликовал в техасском медицинском журнале статью «Использование скополамина в криминологии», в которой описывалось, как можно вопреки желанию человека извлечь из его памяти информацию, скрытую на уровне подсознания. Для этого объект вводят в бессознательное состояние, в котором он честно и непосредственно отвечает на любые задаваемые ему вопросы, не пытаясь утаить ответы. Как использовалась «сыворотка правды»?

В дальнейшем методика была взята на вооружение полицией и спецслужбами. О применении подобных веществ имеются лишь разрозненные сведения. Так, А. И. Колпакиди и Д. П. Прохоров в книге «КГБ. Спецоперации советской разведки» сообщают, что в сталинскую эпоху при советском комитете госбезопасности действовала засекреченная лаборатория по изучению воздействия отравляющих и психотропных веществ на мозг и человеческий организм. В том числе там разрабатывались и препараты, предназначенные для спецопераций.

Бывший резидент советской внешней разведки в Копенгагене Михаил Любимов в своих воспоминаниях сообщает, как в начале 1960-х по его просьбе в Великобританию, где он тогда находился в командировке, доставили «болтунчик»: по всей вероятности это было неофициальное название некоего вещества, применявшегося при допросах.

Архивные материалы КГБ свидетельствуют о том, что в 1983 году при расследовании диверсии на Вильнюсском станкостроительном заводе «Жальгирис» применялись спецпрепараты СП-26 [6], СП-36 и СП-108. Причем в справке указывалось, что препараты подмешивали в напитки, которые предлагались «объектам» в ходе бесед с сотрудниками КГБ, а впоследствии те забывали содержание этих разговоров.

Какие «спецпрепараты» чаще всего использовались спецслужбами? В 2004 году бывший генерал-майор КГБ Олег Калугин рассказал о том, как в КГБ при допросах использовали препарат СП-117, не имеющий вкуса, цвета и запаха. В свою очередь, бывший офицер ПГУ КГБ Александр Кузьминов в книге «Биологический шпионаж» пишет, что СП-117 эффективно применяли, проверяя агентов на лояльность.

Мескалин

Речь идет о наркотическом веществе, получаемом из мексиканского кактуса пейот и используемом в ритуалах покаяния местными индейцами, о котором писал в своих трудах знаменитый Карлос Кастанеда. Этнограф Уэстон ла Барр в монографии «Культ пейота» (1938) дает такое описание: «По призыву вождя члены племени вставали и публично признавались в проступках и обидах, нанесенных другим…».

Данный эффект в 40-х годах весьма заинтересовал СС и OSS (Бюро стратегических служб США, которое впоследствии переродилось в ЦРУ ). Наркотик принялись вводить заключенным и узникам концлагерей, и те действительно выбалтывали сокровенные тайны. Вот только эффект от вещества держался недолго.

Марихуана

ЦРУ пыталось с ее помощью допрашивать подозреваемых в симпатиях к коммунистам . Однако выяснилось, что «травка» заставляет болтать лишь тех, кто болтлив от природы. Замкнутые люди «под кайфом» не становились разговорчивее.

ЛСД

Опыты по использованию этого наркотика как «сыворотки правды» проводил американский врач Харрис Изабелл. Он пробовал препарат на добровольцах, однако результаты не оказались хоть сколько-нибудь убедительными.

Амитал натрия (амобарбитал)

Это вещество, растормаживающее нервные центры, Его сначала применяли в психиатрии для повышения контактности пациентов. Иногда амитал использовали в сочетании с кофеином. В Англии и США наряду с амиталом использовали пентотал и другие дериваты барбитуровой кислоты. Это получило название «амиталовое интервью» или «пентоталовая беседа». Вещество действовало в течение короткого срока, вызывая состояние, похожее на алкогольное опьянение и ослабляя «сопротивление» мозга.

Есть сведения о том, что в СССР такая «сыворотка» применялась к диссидентам, находившимся в психиатрических больницах. Об этом упоминают, в частности, С. Глузман и В. Буковский в «Пособии по психиатрии для инакомыслящих» (1973). Правда, они считают, что такой способ «растормаживания» оказывался малоэффективным.

А. Подрабинек в книге «Карательная медицина» (1979) пишет следующее: «Амитал-натрий (этаминал, барбамил) считается самым мощным в современной психофармакологии средством. После внутривенного введения раствора амитала-натрия через 2—5 минут наступает максимальный эффект. Пациент впадает в состояние эйфории, повышенной речевой и двигательной активности… Больные… охотно рассказывают о себе, о своих мыслях, намерениях».

Тем не менее, говорят эксперты, подобные средства применяются нечасто, так как они очень дорогостоящие. И для их применения требуется особое разрешение «на высшем уровне». К тому же показания, данные под воздействием «химии», по закону не принимаются как официальные доказательства чьей-либо виновности, а на применение препаратов должно быть получено согласие объекта.