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Тест по истории России для отличников
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Тест по истории России для отличников 

Рамблер 24 января 2018
Фото: Москвитин Ф. А.
Кто такие отходники? Когда правил Иван Грозный? Кто написал книгу "Наука побеждать"? Ответьте на вопросы теста и узнайте, что вы помните из истории России.
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